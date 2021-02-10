Сибирский Чичиков оформил на "мертвые души" 600 кредитных карт и похитил 58 миллионов рублей

В Ангарске поставлена окончательная точка в уголовном деле о крупном мошенничестве, по которому проходили бывший начальник отдела продаж одного из банков, а также его мать. В 2013 году они придумали преступную схему, по которой в течении трех лет «зарабатывали» огромные суммы денег.

Итак, схема выглядела так. 8 лет назад «сибирский Чичиков» прямо на работе выпустил на 415 «мертвых душ» 624 зарплатные и кредитные банковские карты. Ежемесячный лимит установил до 300 тысяч рублей. Для этого он использовал фиктивные копии паспортов, вносил в реестры на выпуск банковских карт заведомо ложные и недостоверные сведения о лицах, их месте работы, размере доходов. Что касается матери, то она занималась тем, что снимала деньги с карт через банкоматы в Ангарске и Иркутске. Чтобы не вызвать подозрений, делала это в основном ночью. И эта была не вся их конспирация.

- Для создания видимости добросовестности держателей банковских карт, выпущенных банком на имена вымышленных людей, мужчина вносил минимальные платежи по кредитам также через систему онлайн-платежей, - объяснили в пресс-службах ГУ МВД и прокуратуры России по Иркутской области.

«Комсомолка» подробно рассказывала, как за три года "Чичиков" набил сейф почти на 58 млн рублей. Украденные деньги ангарчанин транжирил направо и налево: возил поклонниц за границу, покупал квартиры, машины и дорогущие часы. Матушка его скрашивала будни походами к косметологам и шопингом по шубным магазинам. Когда афера раскрылась, силовики конфисковали у предприимчивой семейки мехов, часов и прочих атрибутов на 21 млн рублей.

Неизвестно, сколько бы это все продолжалось, если бы однажды система не дала сбой: мужчина просто забыл внести очередной платеж. В поисках должников в скором времени на афериста вышла служба безопасности банка. А затем полиция с ФСБ. На маму с сыном завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

- При обыске у них нашли два дорогих люксовых автомобиля, а также коллекцию дорогих часов. Помимо этого был наложен арест на три квартиры, купленные в центре Иркутска и два гаражных бокса. Правда теперь им придется надолго переехать в места не столь отдаленные. В прошлом году бывший сотрудник банка был приговорен Ангарским городским судом к 6 годам колонии общего режима и штрафу в 700 тысяч рублей. Его мать осудили на 4,5 года лишения свободы и штрафу в 300 тысяч рублей. Также обоим придется возместить ущерб банку.

- Они подали апелляцию в Иркутский областной суд., - сообщили в пресс-службе областного суда. - 2 февраля 2021 года приговор Ангарского суда оставлен без изменения.