Ледовая переправа на Ольхон открыта. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Отличная новость для всех любителей зимнего отдыха на Байкале! А именно на Ольхоне! Доехать до самого излюбленного острова у туристов теперь можно абсолютно безопасно. 10 февраля, пусть и с небольшим опозданием, чем в прошлые годы, но все же открылась ледовая переправа на Ольхон. Доехать до острова, чтобы успеть побывать на зимнем Байкале, туристы смогут из залива Куркут до залива Иркутская губа по акватории Малого Моря.

Первыми ледовую дорогу опробовали не простые автомобилисты, а комиссия ГИМС, специалисты дорожной службы, инспекторы ГИБДД и сотрудники администрации Ольхонского района. Они проехались до острова и обратно, чтобы убедиться в полной безопасности 11-километровой трассы.

- Толщина льда на переправе нынче - около 70 сантиметров, - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Маломорского инспекторского участка Михаил Грудинин. – Ездить по ней разрешено, конечно, не всем. А только автомобилям общей массой не более 10 тонн. Если попробуете выехать на грузовике, лед просто не выдержит, и машина провалится. Еще в этом году очень много трещин и торосов, так что не выезжайте за ограничительные вешки.

И еще. Устраивать гонки на льду и показывать свои дрифтерские способности водителям также не стоит. Ведь разрешенная скорость на переезде всего 10 км/ч. Зато передвигаться по ней можно хоть днем, хоть ночью.