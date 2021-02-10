После прививки от коронавируса заподозрил у себя COVID-19: иркутский врач объяснил, что делать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вакцинация от коронавируса, стартовавшая 9 декабря 2020-го, набирает обороты. Привиты уже тысячи человек: активнее всего идут на иммунизацию иркутяне, но и в отдаленных, северных территориях, особенно где работают вахтовики, тоже создаются запасы вакцины. Об этом во время депутатского штаба в Заксобрании Иркутской области рассказал министр здравоохранения региона Яков Сандаков.

Кто уже привит? Больше всего вакцинированных среди медиков, педагогов, соцработников, правоохранителей, сотрудников спортивных и культурных организаций, сфер ЖКХ и транспорта - словом, все, кто по долгу службы каждый день вживую контактируют с людьми. Сибиряки старше 65 лет или с хроническими заболеваниями тоже получают прививки в числе первых.

Но вопросов по вакцинации остается немало. Читатели адресуют их в нашу редакцию. Вот один из них:

«Спустя неделю после первого укола у меня был легкий насморк и сонливость. А еще через неделю я узнала, что контактировала с заболевшим COVID-19. Сейчас чувствую себя хорошо, но сомневаюсь, можно ли мне через неделю идти на второй укол? (Он ставится через 21 день после первого – Ред). Тест на коронавирус отрицательный, но, возможно, надо сдать анализы на антитела? Вдруг в промежутке между двумя этапами вакцинации я уже переболела коронавирусом в легкой форме», - спрашивает иркутянка Елена.

«Комсомолка» узнала, что делать в такой ситуации.

- Если после контакта с зараженным COVID-19 у вас не проявляются клинические симптомы инфекции, то сдавать тест на коронавирус нет необходимости. А на антитела - тем более, - комментирует главный инфекционист Иркутской области Владимир Хабудаев. - Ведь первые иммуноглобулины класса М вырабатываются только на 10-15 день заболевания, и то они свидетельствуют лишь о наличии вируса в организме. А антитела класса G, которые непосредственно защищают от инфекции, вырабатываются не раньше, чем через месяц-полтора.

То есть в 21-дневное «окно» между двумя этапами вакцинирования нет смысла сдавать анализы, если с самочувствием все в порядке. Но если вы были в контакте с зараженным и появились симптомы COVID-19, то стоит обратиться к врачу. Ведь, как уже рассказывали эксперты, иммунитет к коронавирусу может выработаться только спустя 40 дней после вакцинации, но и даже после этого периода нет 100-процентной гарантии, что зараза не «пристанет». Другое дело, что при появлении антител перенести ее удастся в более легкой форме.

- Если же в промежутке между двумя прививками у пациента подтвердится коронавирус, то дата следующего укола сдвинется на более позднее время, - продолжает Владимир Хабудаев. - На какое - в каждой конкретной ситуации принимает решение лечащий врач. Отмечу, что, по мнению главного инфекциониста страны, второй компонент вакцины можно будет ставить в течение полугода. Однако пока порядок действий отрабатывается. Ну а схема лечения COVID-19 одинакова для всех: и для тех, кто поставил первый компонент вакцины, и для тех, кто еще не прививался.

Иммунизация, напомним, добровольная.

- Но стоит помнить, что после вакцинации снижаются риски не только заразиться самому, но и передать вирус окружающим, а среди них могут быть пожилые люди или с хроническими заболеваниями, - добавляет инфекционист.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

18666 человек привито первым компонентом, 3506 - двумя компонентами.

Среди населения старше 60 лет: 3529 человек привиты первым компонентом, 433 - двумя.

14927 человек записаны на вакцинацию.

46372 дозы вакцины поступило в регион в феврале.

13000 тысяч доз ожидается в ближайшие дни.

62 прививочных пункта открыты в 54 городах и районах Приангарья.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ

Через колл-центры поликлиник или через порталы Госуслуги или кврачу38.рф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Температура после прививки от коронавируса: иркутский врач объяснил, что это значит

Главный инфекционист региона Владимир Хабудаев ответил на 5 наивных вопросов о том, кому ставить прививку от коронавируса и почему после нее поднимается температура и болит рука (подробности)

Инфекционист рассказал, при какой погоде быстрее всего распространяется коронавирус

Скоро весна, потепление «на руку» заразе, но в противостояние - вакцинация (подробности)