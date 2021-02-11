Ее нашли спустя 7 часов: второклассница из Иркутска, которую за это время объявили в розыск, находилась в застрявшем лифте

8-летняя Полина застряла в лифте из-за отключения света. Фото: личный архив героев публикации.

«Мама, пожалуйста, послушай меня! Я в лифте. Если ты вернешься с работы, сразу иди в большой лифт, в широкий, я тебя буду там звать».

«Мама, позвони папе, пусть он меня вытащит».

«Мама, когда у тебя закончится работа? Ты должна меня забрать. Папа, наверное, меня уже ищет, но не понимает, что я в лифте»…

Захлебываясь слезами, 8-летняя Полина записывала поток видео, аудио и смс-сообщений для родителей. Но мольбы о спасении не отправлялись. В одном из жилых кварталов Ленинского округа Иркутска отключили электричество (из-за этого ребенок и застрял в лифте), по этой же причине, очевидно, были перебои со связью.

Семь долгих часов девчушка провела в замкнутом пространстве. Одна. А в это время семья била тревогу.

- Муж в 3 часа дня пришел домой с работы - дочки нет. Заволновался, позвонил мне, я еще была на работе. Мы тут же всех в округе на уши подняли: позвонили ее подруге, учителям, - вспоминает в разговоре с «КП»-Иркутск мама девочки Анна. - Выяснили, что она вышла со школы, но куда пошла, с кем? Хотели посмотреть по камерам, но не смогли бы - свет отключался и в школе тоже. Пока я ехала с работы домой, муж побежал осматривать подъезд. Живем мы на 11 этаже.

А в это время Полина так долго и надрывно плакала, что совсем выбилась из сил.

- Пока телефон не разрядился, она светила себе фонариком, ходила по кабине, кричала, нажимала кнопку «вызов диспетчера». Говорит, что потом уснула, а мне кажется, что она потеряла сознание от испуга, - рассказывает Анна. - Возможно, поэтому и пропустила момент, когда лифты проверяли…

Она пыталась отправить маме мольбы о помощи, но со связью тоже были перебои. Фото: личный архив героев публикации.

Электричество тогда пропало в 20 домах в целом жилом комплексе. Как пояснили в комитете по управлению Ленинским округом Иркутска, отключение было аварийное, поэтому без предупреждений. В «плену» у лифтов в тот момент оказались еще четверо жильцов высоток. Их нашли и вызволили.

- Компания, которая их обслуживает, сообщила, что диспетчер связывался с этой кабиной, но обратной связи не получил, - прокомментировали в управляющей компании. - В других домах застрявшие в лифтах жильцы выходили на связь с диспетчером, поэтому их смогли эвакуировать.

Тем временем, встревоженные родители обратились в полицию. Полину разыскивали в соседних дворах и подъездах, опрашивали местных, связывались с родными. Тишина! Никто ее не видел. Через час перепуганную девчушку, наконец, нашли и вызволили из заточения. После пережитого потрясения она теперь боится ездить в лифте одна.

ЗВОНОК В АДМИНИСТРАЦИЮ

- Сейчас у нас ведется проверка по данному факту. Мы направили запрос в управляющую компанию, а также готовим письмо в Стройнадзор, чтобы прояснить регламент действий в таких ситуациях, - прокомментировала начальник управления ЖКХ комитета по управлению Ленинского округа Иркутска Анна Ануфриева. - Добавлю, что конкретно этот лифт осматривали совсем недавно, 6 февраля.