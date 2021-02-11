Пожилых с COVID в Иркутской области будут госпитализировать сразу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В регионе с начала пандемии поставлено уже более 51, 5 тысяч диагнозов «коронавирус». Каждый день число заболевших вырастает на 255-260 человек. И тем не менее, медики с большой уверенностью говорят о том, что ситуацию удалось взять под контроль постепенно ослабляют жесткие ковидные ограничения. Предлагаем читателям "КП"-Иркутск информацию из первых уст.

- Ситуация стабилизируется, - уверенно заявил, выступая на заседании Депутатского штаба по борьбе с инфекцией министр здравоохранения региона Яков Сандаков.

Он рассказал о том, что все больше становится свободных мест в ковидных госпиталях, меньше стало пациентов в реанимациях, да и количество новых случаев заболевания уже не так велико, как прежде. Это позволило поменять саму стратегию лечения.

-Теперь мы настоятельно рекомендуем заразившимся коронавирусом людям в возрасте старше 60 лет лечение в стационарах, - отметил Яков Сандаков. - Это дает большие шансы в борьбе за их жизни. Ведь это самая сложная категория пациентов, у них наиболее тяжело развивается ковид, с большим количеством осложнений. Поэтому лучше всего – не ждать ухудшения состояния, а сразу тщательно контролировать их состояние. За каждым из заболевших в возрасте сегодня следят ведущие специалисты консультативно-диагностического центра анестезиологии и реанимации . В случае необходимости оперативно принимается решение об использовании дорогостоящих препаратов.

Сейчас главное – чтобы сами пожилые люди не медлили с обращением к врачам. Свободных мест в больницах сегодня достаточно – 43%, точно хватит на всех. По стандарту, нужен запас коек в 20%, поэтому все больше больниц возвращаются к приему обычных пациентов.

- В первую очередь для них свои двери открыли онкодиспансер, кожно-венерологический диспансер, психоневрологический диспансер, гериатрический центр, иркутские больницы №6,№5 и № 3 , МСЧ аэропорта, факультетские клиники ИГМУ, ГКБ №3 Братска, - отметил Яков Сандаков. - Со следующей недели, с понедельника, начинает работу в обычном режиме Ангарский перинатальный центр. На очереди – уменьшение числа коек в районных больницах.

Конечно, все это пока не повод расслабляться. Прирост случаев заболевания в сутки держится на уровне 0, 5%, а количество заболевших пневмонией на 73% выше, чем в «доковидные» времена. Все эти случаи требуют особого подхода и тщательного лечения.

-Очень важно, что сегодня заболевшим коронавирусом в Иркутске больше не приходится приобретать препараты за свой счет, - говорит Яков Сандаков. –На их приобретение уже потрачено 139 млн. рублей, создан необходимый запас, которого хватит на 25 дней . Медикаменты получили 38 тысяч человек. И сейчас ведутся новые закупки, на это выделено еще 59 млн. рублей. Применяется и оправдала себя на ранних этапах заболевания методика лечения пациентов антиковидной плазмой, полученной от переболевших доноров. Пока таким образом оказана помощь первым ста пациентам.

В городе больше нет проблем со «Скорой» - машин хватает и в Иркутске, где на линии работают от 57 до 62 экипажей и в регионе, где на помощь заболевшим спешат медики на 200 автомобилях. Создана система, благодаря которой доктора видят, в какую больницу везти человека, где и сколько мест. Это помогает спасать человеческие жизни.