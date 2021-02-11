Архитекторы предложили площадку под строительство Концертного зала симфонической музыки в Иркутске. Фото: предоставлено Евгением Третьяковым

Музыкальный корабль, плывущий на полных парусах… Нет, это не об Эльбской филармонии в Гамбурге, а о Концертном зале симфонической музыки в Иркутске - ледяном, таинственном, байкальском! О нем так много и долго говорят, но именно сегодня мечта, озвученная нашим земляком Денисом Мацуевым, как никогда близка к исполнению! На карте города появилось место, которое, считают архитекторы, является лучшим из предложенных за последний десяток лет. Эскиз впервые был представлен общественности в программе «Картина недели» на радио «Комсомольская правда» - Иркутск» (91,5 FM). Кстати, аккурат перед фестивалем «Звезды на Байкале», который пройдет с 19 февраля по 1 марта. Завесу тайны приоткроем в нашем материале.

Музыка из самого сердца Байкала

- Мы сделали заявочный эскиз-идею, на котором показано в самых общих чертах, где может разместиться концертный зал и какое здание может получиться, - рассказывает руководитель архитектурного бюро «Арт-Консалт», экс-главный архитектор Иркутска Евгений Третьяков. - Не сомневаюсь, если вопрос по площадке будет решен положительно, то к разработке основного проекта - технологически сложного, но очень интересного - будут привлечены лучшие архитекторы России и мира.

Томить вас, читатель, не будем. Речь идет о площадке кинотеатра «Звездный». Архитекторы посчитали, что именно здесь, на Декабрьских Событий, в самом центре города и в то же время вблизи всех главных магистралей, развязок и остановок может появиться красивейшее, современнейшее здание в Иркутске.

- И оно действительно будет таковым, - считает Евгений Третьяков, - потому как планируется использовать и само здание кинотеатра. Оно не ветхое, не аварийное, построенное в XXI веке, соответствует всем нормам.

А сам зал - он, видится архитекторам как здание, которое будет возведено рядом - высокое, с шикарными ограждающими стеклянными конструкциями, как в том же Гамбурге или московском Зарядье. Только неповторимое, особенное. Благодаря инженерным ноу-хау здание словно высекут из чистейшего, прозрачного льда нашего могучего озера: и даже рисунки-трещинки знаменитого на весь мир байкальского хрусталя отобразят! Не об этом ли мечтал маэстро, когда еще в 2017 году загадывал желание в «Ледяной библиотеке чудес», когда на льду высек «Строительство международного концертного зала в рамках проекта «Квартал XXI века» в Иркутске».

Да, кстати, о московском Зарядье. Источник вдохновения, или место, где музыка играет сквозь время, - так говорят об этом концертном зале, который открыт в Москве в 2018 году. Уникальный, лучший в стране. Не просто зал для концертов (хотя здесь они проходят каждый день, и каждый день выступают лучшие музыканты мира), а международный культурно-просветительский центр, зал-трансформер с превосходными акустическими и техническими характеристиками для музыкально-театральных проектов любой сложности. Есть замечательный зал симфонической музыки и при Мариинском театре, на очереди - в Екатеринбурге… А в Иркутске?

История вопроса

Что же за «Квартал XXI века», о котором грезил маэстро? Проект предполагал возведение целого ряда объектов на Цесовской Набережной, в том числе и концертный зал на 1200 зрительских мест.

- Наше бюро участвовало в конкурсе «Квартал XXI века» на лучшую архитектурно-градостроительную концепцию объекта, - рассказывает Евгений Третьяков. - Среди множества компаний выиграла московская… Второй конкурс по выбору новой площадки под концертный зал также проводила администрация города. Тогда победа досталось острову Конному. У нас же было предложение построить зал на пересечении улиц Пискунова и Байкальской - место с точки зрения логистики идеальное. Но главным замечанием было: чтобы возвести что-то новое, надо снести 20 - 30 деревянных домов.

Вот все чаяния архитекторов на эту тему. О концертном зале имени Мацуева (или просто зале, где бы можно было в комфортных условиях послушать хорошую музыку) говорят с начала 2000-х. Вариант с Цесовской Набережной в районе чаеразвесочной фабрики - в прошлом. Он воплощается с участием японских архитекторов, но инвестор от идеи расположить здесь концертный зал отказался. Это будет жилой комплекс с различными объектами, типа торговых лавок и кафе.

Далее появилось новое место - остров Конный. Наконец, в 2019-м общественность взбудоражило очередное заявление - концертному залу быть… на Чертугеевском полуострове. И это, увы, или к счастью, тоже только одно из предложений, как и идея снести стадион «Труд» и на его месте возвести зал.

- Как иркутянин, очень хотел бы дожить до того времени, когда в городе появится современное архитектурное сооружение, - заметил в эфире радио «Комсомольская правда» историк, доцент ИГУ, популярный блогер Сергей Шмидт. - И это должно быть что-то современное. Мне нравится идея со льдом, нравится и локация на Декабрьских Событий. Я впервые задумался над тем, что не очень-то и удобно добираться до острова Конного или Чертугеевского полуострова, если нет машины.

Здание словно высекут из чистейшего, прозрачного льда Байкала. Фото: предоставлено Евгением Третьяковым

Что конкретно можно сделать вместо «Звездного»

Наслаждаться музыкой оркестра под руководством великих дирижеров Спивакова, Гергиева и других всемирно известных маэстро, предлагается именно здесь - на месте кинотеатра. Не нужно будет утрясать множество вопросов по земле, препятствий не возникнет - уже все решено, и какие-то бюрократические моменты. И что архиважно: площадка - не чисто поле, здесь уже есть инженерные коммуникации, и их достаточно. Соответственно, экономится и время, и деньги на строительство.

- При условии использования помещений кинотеатра – половина здания фактически уже готова, - поясняет архитектор. - По техническим требованиям оно соответствует всем стандартам. И в этой части можно в существующих амфитеатрах разместить творческие мастерские, помещения для репетиций, мастер-классов, занятий и т.д.

К слову, общая площадь помещений, вестибюлей, фойе, кулуаров и холлов на четырех этажах составляет более 1,5 тысячи квадратных метров, что позволяет проводить любые творческие выставки или общественные мероприятия.

Собственно, база есть - и это очень важно, к тому же экономически выгодно, так как не потребует колоссальных затрат, повторимся, на коммуникации и создание территории с нуля. А как же сам зал симфонической музыки?

- Это будет построенный к «Звездному» комплекс, что вполне осуществимо, так как земельный участок позволяет. - поясняет автор эскиза.

Новое здание многоугольное, предполагается, что будет с использованием ограждающих стеклянных конструкций. Внутреннее пространство зала - овальной формы, в продольных и поперечных профилях. Такая форма обеспечит отличную акустику, а зрители беспрепятственно смогут наблюдать за игрой музыкантов с любой точки. Не будем углубляться в терминологию, но в таком зале можно сделать все, чтобы ничто не мешало наслаждаться исполнением лучших виртуозов страны и мира.

- Это настолько реальный проект, что мы можем стать свидетелями того, что в центре города, не нарушая транспортных схем, может возникнуть концертный зал не хуже, чем в Гамбурге, - считает профессор, историк, заместитель председателя Общественной палаты Иркутска Станислав Гольдфарб.

Не про транспортный коллапс

Вы бывали в погожий денек на Юности или на Конном? Да, там прекрасно. Эти чудные парки утопают в зелени, а по дорожкам не ездят машины. Можно кататься на самокатах, велосипедах, роликах, а то и на колесе обозрения круг другой сделать или позаниматься на тренажерах.... - все создано для отличного спортивного выходного.

Но речь не об этом. Наверное, каждый может вспомнить, как безуспешно пытался припарковать свое авто вблизи этого, без сомнения, замечательного места. А теперь представим, что здесь проходит фестиваль, концерт с участием мировых звезд… Зал, на минуточку, планируется на 1200 мест.

Вот так концертный зал может выглядеть изнутри. Ничто здесь не будет мешать наслаждаться симфонической музыкой! Фото: предоставлено Евгением Третьяковым

А вот на Чертугеевском полуострове возможностей для парковки огромное множество. Однако удобно ли туда добираться без машины, на общественном транспорте, или детям, подросткам, студентам на репетиции и какие-то мастер-классы? Кстати, и до Конного в отсутствии авто тоже прогулка приличная. А если концерт завершится ближе к полуночи? Такое бывает часто, когда зрители не могут отпустить маэстро, взывая его на бис.

- Локация площадки возле «Звездного» - одно из основных достоинств, - считает Евгений Третьяков. - Судите сами: это фактически пересечение трех улиц - Декабрьских Событий, 1-й Советской и Депутатской. Рядом еще Карла Либкнехта. По ним курсирует транспорт, в том числе и общественный - троллейбусы, автобусы, трамваи - во все районы Иркутска. Огромная сеть маршрутов, для парковки места предостаточно: уже есть возле «Звездного», так еще и по проекту предполагается подземная. Кроме того, есть возможность во время крупных концертов оставлять машины на примыкающих дорогах, например на улицах Трудовых Резервов или Плеханова. Что уж говорить о пешей доступности - до всех остановок близко.

Плюс концертный зал преобразит Декабрьских Событий, а вернее, поможет ей обрести лаконичный целостный вид. Здание, по замыслу дизайнеров, вполне впишется и даже придаст изюминку рекреационным зонам, которые здесь есть, - это музей-усадьба Сукачева с его небольшим парком, далее - красивейший Дворец бракосочетания, бывший клуб «Панорама» - будущий Дом молодежи (но это пока другая история), а затем площадь Конституции и, конечно, Декабристов. Кстати, по программе «Формирование комфортной городской среды» ее кардинально приведут в порядок в 2022 году. Иркутяне голосовали за этот проект в 2020-м, и благодаря их активности именно этот проект благоустройства вошел в число победителей.

- Наше бюро з занимается, в том числе и разработкой проектно-сметной документации по благоустройству площади Декабристов, - дополнил Евгений Третьяков. - И все это пространство может сливаться в единое общественное пространство, комфортное и компактное, с великолепным объектом - концертным залом!

Культурный кластер, как подарок городу

И это еще один аргумент. Концертный зал симфонической музыки - это не только про крупный фестиваль. В Екатеринбурге, например, строят похожий комплекс к 300-летию города, который отметят в 2023 году. И это зал областной филармонии… Проект разрабатывало архитектурное бюро британской женщины-архитектора Заха Хадид. Ее проекты, реализованные во многих странах мира, стали культовыми. Интересно, что в уральской столице новое здание филармонии построят в центре, и он входит в комплекс с существующим зданием филармонии, благоустроенной парковой зоной, парковками для автомобилей и образует тем самым единое пространство.

В Иркутске архитекторы тоже видят нечто подобное. Концепция такова, что это должен быть не просто зал, а место притяжения творческих людей - музыкантов, артистов, студентов, то есть создание культурно-массового кластера в сердце любимого города, где рядом есть и музей, и художественная школа, и здания для коллективов и удобные транспортные развязки в любой район, остановки в пешей доступности и так далее. И в конце концов главное - у зала симфонической музыки не может быть арены как в цирке, ему не нужна такая сцена, как в драмтеатре или музтеатре, и ни одна из существующих в Иркутске не соответствует высокому уровню симфонической музыка. А так хочется, чтобы в столицу Восточной Сибири приезжали Спиваков, Гергиев и другие маэстро не только раз в год!