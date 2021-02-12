Подросток из детского дома в Братске спас мужчину, потерявшего сознание на улице в 30-градусный мороз

Николая наградили благодарностью и ценным подарком. Фото: сайт министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

- Скорее, все сюда! Смотрите, на улице мужчина замерзает! Надо ему помочь! - кричал во весь голос и побежал за взрослыми 17-летний Коля Лещанский.

Подросток - из Братского детского дома-интерната для умственно отсталых детей. В конце января немного прихворнул и попал в больницу. Прогуливаясь по своей палате, мельком глянул в окно и увидел, как прохожий без сознания рухнул на снег. Не шевелился, не пытался встать. А на улице в те дни стоял 30-градусный мороз. Если бы мужчина остался лежать на дороге, так бы и замерз насмерть... Но Коля вовремя поднял тревогу. Созвал врачей, дежурного медика. Готов был и сам рвануть на помощь! Взрослые выбежали за сибиряком, подняли его и завели в больницу. Привели в чувства. Он успел обморозить руки, но главное, что жив.

- Так радостно на душе, от того что спас человека, - улыбается в разговоре с «КП»-Иркутск Коля. - У меня такое в жизни впервые.

В детском доме Коля живет с 2004 года. Родителей лишили прав, но он не одинок. Вместе с ним воспитывается родная сестра, и каждый день с ними на связи старший 19-летний брат - семья из Иркутска взяла его под опеку, а сейчас он уже учится в колледже.

- Постараемся сделать так, чтобы и Коля с сестрой перебрались в Иркутск, поближе к старшенькому - все-таки семья должна быть вместе, - говорит директор Братского дома-интерната Надежда Карнаухова. - Они такие живые, подвижные ребята! Николай с малых лет непоседа, озорной, энергичный. На любом мероприятии, будь то концерт, олимпиада или поход, - везде он первый. Очень любит танцевать и даже готовить умеет: хоть блины, хоть пиццу испечет! А главное, добрый и воспитанный. В этом году он заканчивает 9-й класс и выбирает, кем хочет стать в будущем.

В детдоме парнишкой гордятся и верят, что сверстники будут брать с него пример. На днях Николаю торжественно вручили благодарность и подарок за спасение жизни. А сам он говорит, что очень удивился, почему в тот момент никто из прохожих не подошел к упавшему на улице мужчине и не попытался помочь.

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