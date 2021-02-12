Коронавирус в Иркутске, последние новости на 12 февраля: резерв коек в ковидных госпиталях 43% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 12 февраля. Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в регионе стабилизировалась: все меньше прирост заразившихся за сутки, все меньше тяжелых больных, запаса препаратов хватит почти на месяц. Суточный индекс заболеваемости составляет 0.5 % - ежедневно заболевают 250-260 человек.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Иркутской области на 12 февараля [данные уточняются]

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 12 февраля: более 40% коек в госпиталях свободны

Резерв коек в ковидных госпиталях Приангарья – 43%, по правилам нужен 20% запас, поэтому все больше больниц возвращаются к плановой помощи жителям с хроническими болезнями. И это же способствует тому, что пожилым иркутянам – старше 60 лет, даже с легким течением болезни, проходить лечение в стационарах. Так, медики будут уверены в состоянии пациента, смогут контролировать, если начнутся осложнения.

- Это самая сложная категория пациентов, у них наиболее тяжело развивается ковид, с большим количеством осложнений, - отмечает министр здравоохранения региона Яков Сандаков. - Поэтому лучше всего – не ждать ухудшения состояния, а сразу тщательно контролировать течение болезни.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 12 февраля: в прежнем режиме работает уже ряд больниц

К плановой помощи пациентам уже вернулись кожно-венерологический, психоневрологический и онкодиспансеры, гериатрический центр, больницы в Иркутске № 3, 5, 6, факультетские клиники Иркутского медуниверситета, МСЧ аэропорта, больница №3 в Братске. Нет проблем и со скорой помощью. Только в областном центре работает от 57 до 62 бригад.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 12 февраля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08