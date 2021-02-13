Собственно, Зимниада 2021 уже началась. Началась вопреки пандемии и даже упрямому характеру озера, которое не желает полностью замерзать к середине февраля Лед кое-где еще недостаточно толстый ( всему виной перепады погоды - от морозов к холоду и наоборот и целая волна небольших землетрясений, которая, однако, не дает озеру успокоиться). Но, несмотря на все это, уже \\"в игре\\" Ледовый шторм - знаменитая гонка, в которой участники передвигаются по дистанции на коньках, на велосипедах и лыжах. Словом, что кому ближе. Завтра, 14 февраля, гонка, стартовавшая из Листвянки, финиширует на Малом море.Рядовые горожане, что марафоны не бегают, ждут от Зимниады 2021 более мирных и спокойных мероприятий. Среди них самые любимые - это фестиваль ледовых скульптур «Живи на Байкале» в поселке Листвянка и масленичные гуляния в архитектурно-этнографическом комплексе «Тальцы». По итогам прошлого года в их число вошел и яркий праздник культуры, творчества и спорта на льду Байкала Olkhon Ice Fest.Зимниада 2021: какие фестивали пройдутOlkhon Ice FestЯркий праздник культуры, творчества и спорта на льду Байкала20-22 февраля 2021Яркий праздник культуры, творчества и спорта в Ледовом городке, где каждый почувствует себя внутри настоящей зимней сказки, пройдет с 20 по 22 февраля на Ольхоне. Искусные резчики приедут сюда, что изваять изо льда скульптуры. Хрупкая и увы, недолговечная, красота будет украшать остров и после окончания фестиваля скульпторов. Фигуры можно будет увидеть и в марте. Так что, если вы планируете поездку на отдых в это время, еще увидите их. В апреле лед растает, но и сам Ольхон в межсезонье малодоступен.Открытый Кубок Байкала по ледовому гольфу на Байкале5-8 мартаОткрытый Кубок Мира по ледовому гольфу и заключительные отборочные раунды на Большой Приз Байкала должны состояться в марте. В прошлом году они проходили с 5 по 8 марта. Если в этом году погода либо пандемия не заставят поступить по другому, даты будут те же. И тогда 8 марта станет не только Международным женским днем, но и днем финала Кубка Байкала.Байкализм: командные соревнования по альпинистским восхождениямВосьмого марта начнутся соревнования по скалолазанию. Скальный этап пройдет на 143-148 км. КБЖД. Там пройдут командные соревнования по альпинистским восхождениям. А через несколько дней, 13-14 марта участников ждет уже ледовый этап. Соревнования по альпинистской технике на ледовом рельефе назначены на замерзших водопадах реки Кынгарга.Ольхонский нордик - 2021: Фестиваль скандинавской ходьбы на льду БайкалаС палками сейчас кто только не ходит! Это популярный вид тренировки. И, конечно, можно приехать на Байкал и не просто пообщаться со своими единомышленниками, но и принять участие в фестивале скандинавской ходьбы на льду Байкала, который проводится уже шестой раз. Он входит в программу Зимниады 2021 и состоится на Малом море 5-7 марта.Подробная программа фестиваля пока не обозначена, но она, по традиции, включает спортивные, деловые, творческие, развлекательные, экскурсионные мероприятия.Место проведения: залив Малое море озера Байкал, близ п. Сахюрта, бухта Базарная, база «Ветер странствий». Остановиться можно на любой базе поблизости или даже в самом поселке.BaikalRace-2021: Гонка на собачьих упряжках05-09 марта 2021 г.Фестиваль BaikalRace-2021 проводят профессионалы - Байкальский центр ездового спорта и Федерация ездового спорта Иркутской области. Участников ждет непрерывная гонка на длинные дистанции -400 км Старт гонок назначен на 5 марта, а финиш - на 10 марта. Нагрузка нешуточная, поэтому и отбор участников серьезный. За их плечами должен быть опыт, учитывается успешное прохождение дистанции на прошлых гонках, для тех, кто хочет посоревноваться в скиджоринг - подтвержденный результат прохождения десятикилометровки за 40 минут. А для тех, кто готов выйти в упряжках, с 5-6 собаками- в дистанции 40 км. Учитывается прошедший сезон.Extreme-ALL Fest: Гонка на квадроциклах13 - 14 марта 2021 г.На старт зимниады 2021 выйдут и гонщики на квадроциклах.Четвертый год подряд за первенство участвуют около 50 спортсменов из Иркутской области и Бурятии. Любителям квадроциклов снова предстоит покорить трассу и выявить сильнейшего «укротителя льда», ведь техника управления квадроциклом на этом покрытии требует особенной выдержки и мастерства. Гостей и участников мероприятия ждет незабываемое зрелище, сопровождаемое ревом моторов, скоростью, спортивным азартом и драйвом, а также развлекательная программа, множество конкурсов и активностей, фуд-корт, картинг, каток и многое другое от партнеров гонки.МасленицаС 13 по 14 марта музей под открытым небом «Тальцы» приглашает всех желающих широко, весело, в «русском» стиле отметить любимый народный праздник – Масленицу! В программе, как обычно, народные игры и забавы, поедание блинов, «масленичный» столб, русские хороводы, пляски, песни, выступления фольклорных коллективов, ярмарка-продажа ремесленных изделий.А также в эти дни в кармашек главной куклы праздника — Масленицы — можно будет положить записку с описанием своих бед. По народному поверью, если сжечь с ней все свои несчастья, они улетучатся вместе с дымом.Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» расположен в 47 км от Иркутска по Байкальскому тракту.Живи на Байкале: Фестиваль ледовых скульптур27 февраля - 8 марта 2021Фестиваль Ледовых Скульптур #Живи_на_Байкале 2021 собирает ежегодно уникальных резчиков по самому капризному и недолговечному материалу - льду. Зато какой красоты скульптуры выходят из-под талантливых рук творцов, сколько восторга они вызывают у туристов и местных жителей. В фестивале участвуют обычно представители разных стран мира. В этот раз свое слово сказала пандемия, поэтому они не приедут. Зато будут наши, а наши - лучшие. Фестиваль по традиции проводится в Листвянке.Открытый Байкальский Международный Марафон на коньках по озеру Байкал5 - 7 марта 2021Открытый Байкальский Международный Марафон на коньках по озеру Байкал пройдет в начале марта на Малом море, неподалеку от поселка Сахюрта, в бухте Базарная губа. Вполне в соответствии с названием фестиваля, к участию приглашаются те, кто умеет не только стоять на коньках, но и бежать.Скорее всего, в этом году, как и в прошлом, будут использованы все полюбившиеся участникам и болельщикам \\"фишки\\" года прошлого: ночной забег на стометровку, в котором побегут все - свои дистанции есть и для трехлетних малышей, и для подростков, и для ветеранов. На открытии соревнований в прошлом году прошли пятисотметровки в купальниках. А потом уже - серьезные старты на привычные дистанции.Такие фестивали запланированы на Зимниаде 2021.