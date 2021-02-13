Кто сможет выйти на пенсию досрочно в 2021 году? Ответы на этот вопрос собрала вместе и поделилась информацией с читателями в соцсетях замгубернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова.Смотрите список – в нем достаточно много категорий тех, кто начнет получать пенсию раньше своих ровесников. Это и многодетные мамы ( а на севере – и просто мамы, воспитавшие двоих детей), и те, кто работает на опасных производствах ( их у нас достаточно), шахтеры. А также все те, кто имеет «северный стаж», а таких территорий в регионе хватает. Смотрим список и ищем в нем себя!КОНКРЕТНОКто сможет выйти на пенсию досрочно в 2021 годуКогда смогут выйти на пенсию многодетные мамы- Женщины, родившей 4 детей и воспитавшей их до 8 лет, пенсия будет назначена на 4 года раньше ( но не раньше 55 лет)- Если мама вырастила 3 детей, она уйдет на отдых на 3 года раньше ( но не ранее 55 лет)- Досрочно выходят на пенсию многодетные мамы, родившие 5 и более детей, пенсия им назначается не ранее 50 лет. При этом для досрочного стажа нужен страховой стаж в 15 лет.- Если женщина имеет 2 детей, она может выйти на пенсию в 50 лет, если имеют страховой стаж не менее 20 лет, из них 12 лет в районах Крайнего Севера и не менее 17 лет в районах, приравненных к ним местностях.- Право досрочно выйти на пенсию есть и у одного из родителей, воспитавших до 8 лет ребенка-инвалида. При этом у женщины должно быть 15 лет стажа, у мужчины – 20.Что положено работникам опасных и вредных производств?- Досрочная пенсия назначается тем, кто имеет большой стаж работы с вредными и опасными условиями труда ( список №1 и №2), а также представителям других профессий, список которых строго определен.Список №1 ( наиболее опасные).Мужчинам, работающим на вредных и опасных производствах ( например, под землей - шахтерам), требуется общий стаж не меньше 20 лет, и из них не менее 10 лет - именно подземного стажа. Они могут выйти на пенсию в 50 лет.Женщинам, работающим в таких же условиях, достаточно 15 лет стажа работы ( из них 7, 5 лет на этих производствах), можно выйти на пенсию в 45 лет.Список№2. (опасные)Мужчинам, занятым на такой работе, например, газоэлектросварщикам, можно уходить на заслуженный отдых в 55 лет, если их общий стаж уже достиг 25 лет ( из них не менее 12, 5 лет отдано работе по профессии, предусмотренной перечнем)Женщинам при тех же условиях достаточно 20 лет стажа, половина которого отдано работе, включенной в этот список. И можно выходить на пенсию в 50 лет.Представители других профессийПраво досрочного выхода на пенсию есть и у представителей других профессий, связанных с большой интенсивностью труда. К примеру, педагогам достаточно 25 лет стажа. Пенсию за выслугу лет могут также получить врачи и некоторые творческие работники. Возраст тут не имеет значения, важен стаж.За большой стажМногие начинают трудиться с юных лет. Допустим, сразу после школы, колледжа или службы в армии. В этом случае тоже можно рассчитывать на досрочное оформление пенсии. Женщинам достаточно иметь для этого 37 лет страхового стажа, а мужчинам -42 года. В этом случае они могут обратиться в ПФР на 2 года раньше. Но только когда им уже исполнится 55 и 60 лет соответственно, не раньше.Как оформить досрочную пенсию уволенным предпенсионерамНа два года раньше положенного могут уйти на пенсию люди предпенсионного возраста, если они уволены по сокращению штатов или в связи с ликвидацией предприятия.У мужчин при этом страховой стаж должен быть 25 лет, а у женщин -20 лет.Неработающим пенсия назначается по представлению службы занятости.