В Бурятии учитель дернула школьника за больное ухо и тот едва не лишился слуха Фото: Александр ГЛУЗ

Скандалом, который сейчас разгорается на всю Бурятию, закончился урок русского языка в школе поселка Петропавловка. Все произошло 8 февраля. Итак, по версии следствия, 10-летний 4-классник Вадим (имя изменено, прим. Ред.) не расслышал задание учителя, поэтому, не стал его выполнять. Заметив это, учительница подошла к мальчику, схватила его за ухо и дернула.

Дело в том, что в 2020 году мальчик перенес несколько хирургических операций на этом самом ухе. Поэтому, он сразу почувствовал боль и обратился к врачам.

- Действия педагога могли вызвать тяжкие последствия, усугубить течение болезни, вплоть до необратимой потери ребенком слуха, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Сейчас следователи выясняют все подробности инцидента. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Она и покажет, к каким последствиям для ребенка привели действия учителя. Вред здоровью школьника оценят и отоларингологи.

Корреспонденты «КП»-«Иркутск» связались с директором школы Баиром Ринчино, который рассказал, что в учебном заведении уже проводится проверка по факту этого инцидента. А также озвучил свою версию произошедшего.

- На уроке ученик не исполнял требования учителя, - говорит Баир Ринчино. – Он вывел педагога из себя. Когда она увидела, что мальчик не сделал задание, она в эмоциональном порыве действительно потянула его за ухо. Но, тут же вспомнила, что у мальчика была операция на этом ухе. Учительница сразу извинилась перед ним и перед всем классом. Затем она повела ребенка в медпункт. Там повреждений не нашли. Когда позвонили маме, та попросила отправить сына к ней. Через несколько дней в соцсетях мы узнали, что ухо чуть ли не порвано.

По словам Баира Ринчино, он пытался созвониться с родителями пострадавшего мальчика, но пока не смог.

- Хотел бы лично извиниться перед матерью и дедушкой мальчика, но пока они не отвечают. – говорит директор. – Ребенок пока не ходит в школу. Что касается учительницы, то она продолжает работать.