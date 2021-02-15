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Общество

Комиссар Рекс из Сибири: служебный пес-стажер раскрыл грабеж магазина в Ангарске

Немецкая овчарка вывела на след преступников за несколько часов
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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