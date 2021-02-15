Комиссар Рекс из Сибири: служебный пес-стажер раскрыл грабеж магазина в Ангарске

Гроза всех преступников Ангарска. Возможно, так вскоре будут называть служебно-розыскного пса Рекса, который недавно заступил на службу в ангарское МВД. Эта немецкая овчарка еще только начала стажировку в полиции, а уже помогла за несколько часов раскрыть первое преступление.Итак, 14 февраля в Мегете двое преступников ограбили продуктовый магазин. Выручкой не разжились, зато набрали товара. Вместе с оперативниками и кинологом на место ограбления вызвали сибирского комиссара Рекса.- Рекс мгновенно взял след, - рассказывает кинолог Светлана Ольгина. – И привел нас к дверям частного дома. Внутри находился один из грабителей. 30-летний мужчина, увидев Рекса не стал отпираться, сразу сознался в преступлении и сдал своего 26-летнего подельника. Как выяснилось, тот уже был судим за имущественные преступления.По факту ограбления магазина возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сообщники ждут суда. Ну а ангарский комиссар Рекс ждет поощрение, и конечно, момента, когда его официально возьмут на службу в полицию. Пока его стажировка продолжается. Но, уже сейчас кинологи отмечают активность и чуткий нюх будущей ищейки. Говорят, что пес может стать еще круче своего тезки и главного героя знаменитого сериала, который показывали в 90-х годах. В ближайшее время немецкой овчарке предстоит сдать экзамены. И после этого, Рекс станет полицейским.