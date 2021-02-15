-20 градусов, ветерок и застывшие мышцы: фигуристка из Петербурга приехала на Байкал, чтобы станцевать на льду. Скрин с видео.

Мария Любицкая - фигуристка, тренер из Санкт-Петербурга. Она приехала на Байкал, чтобы исполнить свою мечту - станцевать на самом огромном катке планеты. Для этого специально связалась с фотографом и автором многочисленных пейзажных видео Станиславом Толстневым.

- Это видео не про спорт, не про прыжки и сложные элементы, - пишет она в Инстаграме . -

Это видео про исполнение мечты... Всю жизнь мечтала прокатиться на льду Баи кала и запечатлеть этот момент. Да, это было тяжело. Погода -20 градусов, легкий ветерок и застывшие мышцы. Трещины в которые попадаешь коньком, треск льда.Был не один дубль, снимали не один день. Для меня это было испытание, которое сделало меня сильнее. Ну и конечно же, счастливее.Я делюсь своей радостью с вами, чтобы вы поделились этим видео. Хочу, чтобы его увидело, как можно больше людей .

Станислав Толстнев рассказал, что съемки были и в самом деле непростыми, они шли на Малом море, в красивейших местах на озере, четыре дня.

- Мария проявила чудеса стойкости и упорства. На видео кажется, что все так легко, но на самом деле это не так. По утрам температура опускалась до -22. Хотя нам еще повезло, что не было сильных ветров. А еще повезло тем, что в прошлом я хоккеи ныи игрок, и сам хорошо катаюсь на коньках. Большинство съе мок я сделал на них, для получения большей динамики видео, поделился он.

Сама же Мария выложила и видео, как на байкальских тренировках ей, иной раз, приходилось и падать.

- Мой путь, как фигуриста, не очень легкий: поздно пришла в спорт, высокий рост, два перелома, смена тренера, переход в синхронное фигурное катание. Но всегда в меня верила мама, не смотря ни на что. Даже когда я занимала последние места, даже когда я ошибалась. Благодаря ей я стала сильным человеком, - признается Мария.