- Марафон идей» – наш первый федеральный проект. Мы решили организовать сбор инициатив со всех регионов страны. Нам важно ваше мнение, поэтому лучшие идеи войдут в программу партии, - рассказал председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.По его словам, есть два способа принять участие в конкурсе. Участники «Марафона идей» могут записать видео или опубликовать пост в соцсетях с описанием своей идеи, сопроводив его хэштэгом #брейншторм_новые_люди.Другой вариант – заполнить заявку на сайте: https://marafon.newpeople.ru/. Авторы лучших идей получат до 300 тыс. рублей на свои проекты.В партии надеются привлечь специалистов из разных сфер к участию в конкурсе. Эксперты смогут в дальнейшем стать участниками профильных комитетов партии в регионах, где займутся подготовкой будущих законопроектов.Первый этап - сбор заявок - начался 12 февраля, а завершится 15 марта.В марте и апреле в 70 регионах России пройдут конференции, где выберут лучшие инициативы со всей страны, а победителей наградят. В отборе примут участие председатель партии, эксперты и члены центрального совета «Новых людей», а также известные блогеры.- Марафон идей еще раз подтверждает. что для нас люди важнее. Теперь у каждого жителя региона есть отличный шанс предложить конкретную инициативу улучшения жизни в нашей области. Мы уже получили сотни заявок, - рассказала представитель иркутского штаба Виктория Стулова.Для примера, житель Иркутска предлагает установить большие шахматные фигуры в городском парке. Это поможет привить любовь младшего поколения к этой интеллектуальной игре. А другой активист партии предлагает сделать бесплатным вход в театры и музеи, тем кто выполнит ряд обязательных физических упражнений. По его словам, это не только поднимет культурный уровень иркутян, но и позитивно скажется на их физическом здоровье.