У вас лично или с командой единомышленников есть проект, который сделает мир вокруг вас чище и комфортнее, поможет природе сохранить богатства? Или это всего лишь идея, не оформленная даже в текст, но та, что не дает вам покоя?! Тогда пробуйте! И участвуйте в грантовом конкурсе экопроектов En+ Group. Это ключевое направление комплексной программы по защите озера Байкал и водных экосистем от неблагоприятных экологических воздействий, которая реализуется с 2011 года по инициативе Олега Дерипаски. Напомним, En+ Group - ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии в России, под его крылом - сибирские ГЭС и ряд крупнейших предприятий.В 2020 году En+ впервые запустил этот грантовый конкурс - и первый опыт оказался успешен. Было подано 83 проекта в области сохранения водных экосистем и биоразнообразия, поддержания экологического баланса природных территорий Иркутской области и Красноярского края. Эксперты отобрали 14 инициатив, которые получили финансовую поддержку компании.И вот 10 февраля в онлайн-формате на конференции в зуме собрались почти сто человек - это потенциальные претенденты на победу в 2021 году. Наш корреспондент также стал участником события. Расскажем коротко, что обсуждалось на этой встрече.Расширяем географию, меняем отношениеТатьяна Драчук, директор департамента коммуникационных и социальных проектов En+ Group в начале встречи обозначила ключевые моменты проекта:- Наша компания имеет давнюю историю экологических инициатив. Вся страна уже знает волонтерский проект «360», который начинался в Иркутске в 2011 году.Тогда всего сто волонтеров En+ вышли на субботник, чтобы убрать мусор с берегов Байкала, а теперь это масштабная акция, в которой участвуют тысячи граждан по всей стране.Грантовый конкурс En+ - это новая и, как показала практика, очень востребованная эко-инициатива компании.- Для нас важно, чтобы проекты меняли не только окружающую среду, но и отношение к ней. Мы хотим, чтобы люди начали думать и действовать иначе, более экологично, более осознанно и ответственно по отношению к окружающем миру, - подчеркивает Татьяна Драчук. - Мы были приятно удивлены успехом нашего первого грантового конкурса в 2020 году. Мы увидели, насколько активны жители Иркутска, Байкальска, Усть-Илимска, а также Дивногорска в Красноярском крае, насколько важны для них вопросы защиты окружающей их природы. В итоге мы решили расширить географию конкурса. В этом году к списку городов-участников присоединятся Ангарск, Миасс (Челябинская область) и Нижний Новгород (Нижегородская область). Это города, где расположены предприятия En+.От науки до предпринимательстваВ каких же категориях будут рассматриваться заявки. Номинаций, как и прежде, четыре (см. Конкретно). Но их объединяет общее условие.- Проект должен иметь прикладную и социальную значимость, приносить реальную пользу, которую можно осязаемо оценить, - поясняет Светлана Чекалина, руководитель проектов по корпоративной социальной ответственности En+ Group. - Помимо этого представленные проекты или идеи должны быть нацелены на улучшение экологии водных объектов на территории семи городов-участников. Водные объекты могут быть разными - от ручьев до рек и озер.Хотите примеры прошлогодних инициатив? Например, Максим Истомин из Байкальска стал автором проекта «Сохраним водные объекты» в номинации «Местная инициатива».- Предложили с помощью квадрокоптера сделать актуальную современную карту русел наших небольших речек - Солзан и Харлахта, которые впадают в Байкал, - рассказывает Максим. - Также сделали снимки окрестностей Байкальска. Благодаря такой разведке получилось узнать новые интересные места. Мы сделали красивые видеоролики, смонтировали фильмы на экологические темы и показываем их потенциальным туристам. Кроме того, волонтеры занялись сохранением байкальских эндемиков - определили сохранившиеся после паводка места обитания растений в поймах шести рек, нанесли на карту местности, собрали семена этих видов для разведения в мини-питомнике. Еще одно направление - это уборка русел рек.Татьяна Постникова, победитель в номинации «Объединяя усилия», предложила сделать на Байкале информационные стенды на разных языках, а также информационный интернет-ресурс для туристов, на который можно перейти по QR-коду. Методист Центра развития дополнительного образования детей из Иркутска Людмила Кошкарева запустила образовательный проект по целями устойчивого развития ООН, а ученые из ИГУ получили полмиллиона рублей на внедрение технологии по очистке воды с помощью растений-фиторемедиантов. Благодаря гранту ее опробуют в реальных условиях на сточных водах от турбаз.- Мы как организаторы хотели бы видеть проекты, которые реально меняют качество окружающей среды, делают мир вокруг нас лучше, - дополнила Светлана Чекалина.Моменты, которые нужно знатьЕсли у вас есть хотя бы идея, то оформить ее в проект вам помогут. Организаторы проводят обучающие вебинары, а также очные консультации во всех 7 городах-участниках. Всю актуальную информацию можно узнать на сайте проекта www.enplus-grant.ru, а также в группах «Мир со знаком плюс» в социальных сетях.- В феврале мы проведем серию бесплатных онлайн и офлайн-мероприятий, на которых расскажем подробнее о конкурсе, оформлении заявки и бюджета и ответим на ваши вопросы, - анонсируют организаторы.Также в этом году новшество - заявки принимаются только онлайн, то есть в электронном виде, до 15 марта. Исчерпывающую информацию вы найдете на официальном сайте грантового конкурса.Ожидаемый вопрос - кто может стать участником конкурса? Отвечаем - некоммерческие организации, бюджетные или социальные учреждения, ТСЖ и управляющие компании, предприниматели, научные коллективы и объединения. Словом, заявка должна быть от коллектива (если вы один - объединитесь с активистами). А вот количество заявок от одной организации неограниченно.СКАЗАНОМы увеличили бюджет до 10 млн рублей- Грантовый конкурс стал площадкой для консолидации идей, на которой сформировалось сообщество из экспертов, активистов, лидеров мнений. Компании важно, чтобы в локальных сообществах появлялись своя методическая и инфраструктурная база, проектные и постоянные команды, практики, направленные на улучшение экологической обстановки в их территориях. В 2021 году мы расширили географию конкурса и увеличили размер грантового фонда с 5 до 10 млн рублей. Надеемся, это позволит раскрыть потенциал экологических инициатив, имеющих долгосрочный эффект.Вера КУРОЧКИНА,заместитель генерального директора компании En+ Group.КОНКРЕТНОВ каких номинациях можно участвовать«Местная инициатива»Максимальная сумма гранта – 300 000 рублей.Проекты, направленные на развитие эковолонтерства и совершенствование инфраструктуры природных объектов.«Объединяя ресурсы»Максимальная сумма гранта - 300 000 рублей.Инициативы в области экологического и социального предпринимательства.«Передавая опыт»Максимальная сумма гранта – 300 000 рублей.Образовательные экоидеи, применяемые в Иркутской области и в других регионах России.«Наука и практика»Максимальная сумма гранта – 500 000 рублей.Поддержка научных исследований магистрантов, аспирантов и докторантов университетов и институтов.10 000 000 рублей - общая сумма финансовой поддержки конкурсных проектов.НЕ ПРОПУСТИ!1 февраля - 15 мартаСтарт конкурса, прием заявок, вебинары для заявителей.15 - 19 февраляКонсультации в городах реализации.15 марта - 17 маяЭкспертиза проектов, объявление победителей.1 июня – 31 декабря 2021 и 1 июня 2022 (для номинации «Наука и практика») Реализация проектов, прием отчетов.1 июня 2021 – 1 июня 2022 Реализация проектов, прием отчетов.