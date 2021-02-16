Как выгоднее купить квартиру в кредит? Сколько семей хотят улучшить свои жилищные условия - купить квартиру, а не жить в съемной, или расширить скромную однушку или студию. А так как ставка в банках снижена, то и, значит, желающих взять заём становится больше. Выход для многих - льготная ипотека в Иркутске 2021.Ипотека до конца 2020 года- Существенный рост спроса на приобретение недвижимости в новостройках по программе льготного ипотечного кредитования подтверждает ее востребованность среди жителей Приангарья, - говорит начальник отдела регистрации недвижимости № 4 Управления Росреестра по Иркутской области Екатерина Щука. - В том числе такой скачок объясним продлением срока действия программы: те, кто не успел собрать необходимые документы и воспользоваться выгодным предложением, смогли заключить сделку. Также отмечается тенденция к концу года совершать ранее запланированные покупки.Это как раз о той самой льготной ипотеке по ставке 6,5%. Например, в ноябре ее взяли 272 человека. И это было намного больше, чем в предыдущих месяцах. Всего же с мая по ноябрь в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о 1266 ипотеках в новостройках по госпрограмме, в том числе 1045 - это долевое строительство.А что сейчас?Программа, действовавшая до конца 2020 года, пока не продлена (та, что совместно с региональным минстроем по нацпроекту).- Принимается решение о заключении соглашения, какой банк будет реализовывать данное положение. То есть был отбор, а сейчас решается, - пояснили корреспонденту в минстрое региона.Словом, чуть позже можно уже пробовать узнавать, в какой банк обращаться, если, конечно, программу не свернут.Напомним, программа льготной ипотеки утверждена Правительством России 23 апреля 2020 года. Изначально она была рассчитана до 1 ноября. Пониженная ставка действует весь срок кредита. Приобрести жилье по программе можно в строящемся доме или в уже возведенной новостройке.И, кстати, об особенностях программы в Иркутской области. На льготную ставку могут рассчитывать врачи, учителя, работники культуры, а также ветераны боевых действий.- Эта поддержка возможна благодаря реализации федерального проекта «Ипотека» национального проекта «Жилье и городская среда», - пояснили в правительстве региона. - В областном бюджете на это выделили 8,3 млн рублей.В итоге бюджетником давали льготные ипотечные жилищные кредиты с процентной ставкой на 3% ниже от установленной АО «ДОМ.РФ». Получалось примерно 5,15% годовых.Соцнайм и молодымВ Иркутске также на жилье по социальному найму предоставляется гражданам, которые признаны малоимущими и состоящим на учете как нуждающиеся. Чтобы встать в такую очередь, нужно как минимум подать заявление. Более подробно ознакомиться с порядком и условиями предоставления такой льготы можно на сайте администрации города Иркутска www.admirk.ru в разделе «Муниципальные услуги» во вкладке «Жилье», либо в департаменте жилищной политики аппарата администрации города Иркутска. Также получить можно у сотрудников Единого окна или работников многофункционального центра.Также служебное жилье, в основном, конечно, комнаты в общежитиях, могут дать сотрудникам муниципальных предприятий и учреждений, но только пока человек там работает. Однако вправе они рассчитывать на такую меру соцподдержки, как частичная оплата строительства дома.Что еще? В Иркутске действует программа «Молодым семьям доступное жилье». Более подробной информацией и всеми нюансами, подходите ли вы, достаточен ли доход и так далее, обладают сотрудники отдела жилищных программ и закупок департамента жилищной политики аппарата администрации, который расположен на ул. Марата, 14, а также на сайте мэрии в разделе «Город для жизни» - «Жилищные программы» - «Оказание поддержки молодым семьям в приобретении (строительстве) жилья».Льготная ипотека: в районе, да не совсемНемногие знают, что, например, Дзержинск - это не микрорайон Иркутска, а село в Иркутском районе. Молодежный тоже относится не к городу. Березовый (тот, что за Академгородом) или Луговое относится к Марковскому муниципальному образованию. А ведь именно здесь многие покупают квартиры, которые в большинстве своем доступнее по цене. Бонус - льготная сельская ипотека! В этом году по низкой ставке ее оформили более 500 семей Приангарья.Сельская ипотека в Иркутской области - федеральная программа, которая распространяется на каждого жителя села, поселка или города, с численностью до 30 тысяч человек. Главная особенность кредита на недвижимость - низкая процентная ставка в пределах от 0,1 до 3%. Это возможно благодаря государственным субсидиям. Программа вступила в действие с начала 2020 года, но список банков был утвержден только в марте.Из условий: получать ипотеку можно для покупки земли, строительства дома, приобретения новой квартиры, а также для погашения займов, которые выданы до 1 января 2020 года. Льготная система работает пока до 2025-го. В том же Иркутском районе под эту ипотеку подходят территориально, например, такие населенные пункты как Никола, Большая Речка, Листвянка, Новогрудинина, Маркова, Мельничная Падь и другие.Срок кредитования - от 1 года до 25 лет, первоначальный взнос - от 10%, а сумма займа от 100 тысяч рублей до 3 миллионов.Так что дерзайте! Льготная ипотека в Иркутске 2021 возможна.Ждите новых льгот, изучайте и покупайте!