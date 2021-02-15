В Иркутск аккурат к выходным 13-14 февраля пришло похолодание, что весьма некстати. Надеемся, ничьих планов небесная канцелярия не нарушила. Но вот наступает новая рабочая неделя и логичным будет вопрос: чего ждать? Может, погода смилостивится в честь праздничка? Увы, но у природы свои расклады. Нет, потеплеет, конечно. И еще как! Но…не вовремя.-Уже днем во вторник, 16 февраля, ждем около -10, - рассказывает \\"КП\\"-Иркутск замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – К нам приближается мощный теплый циклон с Каспийского моря. И в среду уже совсем тепло для февраля -3…-5. Но самый теплый день на этой неделе – 18 февраля. Днем воздух прогреется до 0…+2.Красота! Правда, ее точно будет омрачать тающий снег, ручьи и снежная каша под ногами. Еще один минус – ветер с Байкала, он будет достаточно холодным.-Наученные жизненным опытом иркутяне, услышав про резкое потепление, ждут подвоха, продолжает Юлия Янькова. – И сразу спрашивают – когда мороз? Да, они правы, за потеплением у нас всегда следует похолодание. И оно наступит уже в эти выходные! Причем, еще в субботу, после прохождения холодного фронта со снегом и метелями, который нас ждет в пятницу, будет достаточно комфортная погода: - 5…-7. А в ночь на воскресенье нас ждет уже -20. И так все праздники.Это конечно, не лютый холод. Днем около -15, нормальная для сибирской зимы погода. Но все равно, каждому бы хотелось, чтобы наоборот, в рабочие дни было холоднее, чем в выходные. Однако у погоды свои резоны.