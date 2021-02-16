Бензин АИ-95 временно исчез в крупной сети автозаправок в Иркутской области Фото: Мария ЛЕНЦ

«Объехали пару с заправок в Иркутске. И везде дефицит бензина АИ-95 - не заправляют. В чем проблема?» - удивляются автомобилисты.

И таких сообщений в соцсетях за последние дни накопилось немало. Сибиряки тревожатся, не повторится ли в нашем городе ситуация, как в Хабаровске, где с середины января из-за временной остановки завода возникла нехватка топлива, одни заправки закрылись, на других образовались очереди, появились сообщения о скачках цен.

В сети автозаправок «КрайсНефть» прокомментировали ситуацию.

- Уважаемые клиенты, в связи с задержкой поставки топлива заводом-изготовителем, на наших АЗС временно отсутствует реализация топлива АИ-95. Мы внимательно следим за ситуацией. Надеемся на скорое возобновление продаж, - сказали специалисты.

Пока о серьезных последствиях не сообщается. Подорожание топлива иркутяне заметили еще до нехватки конкретной марки.

- Бензин АИ-95 и АИ-92 подорожал на 1-2%, - привели данные за январь 2021-го в Иркутскстате.

Если говорить конкретнее, то в начале этого года топливо АИ-92 прибавило в цене с 42,88 до 43,77 рублей за литр, а АИ-95 - с 45,38 до 46,50 рублей за литр. Бензин АИ-98 и выше обойдется в 52,8 рублей за литр. Это средняя стоимость бензина по данным Иркутскстата. При этом ранее, с ноября по декабрь 2020-го, как сообщают аналитики, цены на топливо в Приангарье не менялись.

В чем причина? В УФАС по Иркутской области поясняют, что ситуация на региональном топливном рынке может связана с ростом оптовых цен на Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой бирже.