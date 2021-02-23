Сотрудники Росгвардии 23 февраля спасли на пожаре пожилую иркутянку. Фото: Управление Росгвардии по Иркутской области.

- Смотрите, дом горит! - патрулируя Иркутск 23 февраля, росгвардейцы увидели, как из окон деревянного дома на улице Кирпичная валили клубы густого черного дыма.

Медлить было нельзя. Сотрудники Росгвардии мигом вызвали пожарных и сами бросились на помощь. Вдруг внутри люди? И не ошиблись.

- Сержант полиции перелез через забор и открыл калитку своим коллегам, - рассказали в ведомстве. - Вместе росгвардейцы вбежали в объятую пламенем постройку. В одной из комнат они нашли женщину.

Надышавшись едким дымом, не ориентируясь в доме, 55-летняя иркутянка едва ли смогла бы сама выбраться из горящего дома. Но спасители, крепко взяв под руки, в два счета вывели ее на улицу. Заботливо украли бушлатом и усадили в патрульную машину, ждать врачей.

А сами росгвардейцы, тем временем, оцепили территорию вокруг полыхающего здания. Прибывшие сотрудники МЧС потушили пожар. Увы, дом пенсионерки полностью выгорел… Но главное, что она сама осталась жива. И пострадала, к счастью, не сильно, даже от госпитализации отказалась.

За спасение женщина их искренне поблагодарила. Фото: Управление Росгвардии по Иркутской области.

- Вот они настоящие герои, защитники страны и людей! - горячо поблагодарила своих спасителей Лидия Вокина, немного придя в себя после ЧП. - Спасибо сотрудникам Росгвардии, что помогли выбраться из огня.

Узнала она и имена героев. Смелость и отвагу в День Защитника Отечества проявили сержант полиции Николай Белорусов, прапорщики полиции Андрей Табиханов и Александр Халматов.

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