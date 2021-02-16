Приближается один из замечательных праздников – День защитников Отечества! Отдыхать благодаря красному дню календаря будем три дня. Подскажем, как провести 23 февраля в Иркутске23 февраля в Иркутске: концерт «Защитникам Отечества»В Органном зале подготовили программу из произведений русских композиторов. 23 февраля иркутский музыкант – органист Дечебал Григоруцэ сыграет для иркутян праздничную программу «Защитникам Отечества». Концерт будет посвящен не только воин, сражавшимся на полях сражений, но и тем, кто хранит нашу страну от поругания.- Защищать Родину можно не только с оружием в руках, - считают в Иркутской областной филармонии. - Кто-то должен хранить наши святыни от забвения и поругания, охранять нашу Историю от лжи и фальсификаций, беречь нашу культуру от безвкусия и пошлости, помнить наши исконные традиции и не отказываться от них в угоду преходящей моде.23 февраля в Иркутске: праздник в питомнике К-9Защитниками Отечества могут быть не только люди, но и четвероногие. В годы Великой Отечественной войны псы также отдавали свои жизни, служили верой и правдой – протягивали провода для связи, носили донесения, искали мины, приносили раненым на поле боя бинты, везли их на зимой санях в госпитали и даже бросались под танки. Поэтому и праздник в питомнике «К-9» - традиция ежегодная. В этом году он получил название \\"Есть такая профессия - Родину защищать\\".В программе – выступления кинологов со служебными собаками, джигитов на лошадях, демонстрация техники – бронетранспортеров и разведывательно-дозорных машин, полевая кухня. Если погода будет благоприятной для прыжков с парашютом, то на праздник с неба «упадут» и десантники.- Вход 23 числа свободный, но наши животные никогда не откажутся от подарков – собачьего корма, любых круп, кроме гороха и перловки, мяса, субпродуктов, обрезков, - рассказали в питомнике «К-9».Кстати, в питомнике сейчас проходит конкурс – любой ребенок, который нарисует на бумаге рисунок на тему «Животные на службе в армии» и принесет его в «К-9» до 23 февраля включительно (обязательно с указанием возраста и ФИО), сможет в День защитников Отечества прокатиться на БТР или БРДМ.23 февраля в Иркутске: подержать меч в рукахВыставка в Иркутском краеведческом музее, наверняка, будет интересна и зрелым, и юным воинам. До 26 числа в филиале музея «Окно в Азию» открыта выставка «Оружие и доспехи: от Средневековья к современности». В ней представлены экспонаты, рассказывающие о трансформации оружия защитников Отечества.Экспозиция собрала в себе более 50 предметов – копии клинков и защитного снаряжение воинов средних веков, макеты оружия и амуниция периода Великой Отечественной войны и конца XX века. Также можно будет посмотреть макеты современного вооружения – это автомат Калашников и пулемет «Миниган». Музейщики пообещали, что некоторые экспонаты можно будет примерить на себя или подержать в руках. Это отличная возможность провести время с пользой - узнать больше о защите Отечества, окунуться в историю.23 февраля в Иркутске: Отцы-молодцы!Все три дня выходных в Иркутском Зоосаде будут отмечать День защитников Отечества. Специально к празднику в зоопарке придумали квест «Отцы-молодцы».- Пройдя викторину, участники узнают много интересных фактов о наших животных, например, о том, что они тоже бывают «воинами» и защитниками своей семьи, - рассказали в Иркутском Зоосаде. – Квест «Отцы-молодцы» можно будет пройти 21 и 23 числа. А 22-го гости смогут принять участие в викторине «Защитники леса». Промежуток времени, когда можно будет получить задания, одинаков во все три дня – с 12.00 до 17.00.Кроме этого, сотрудники зоопарка предлагают ребятишкам сходить на мастер-класс, чтобы своими руками сделать открытку для папы или дедушки, а может и для старшего брата. Для этого нужно записаться на мастер-класс, менее, чем за час у ребенка получится создать подарок к 23 февраля. Делать презенты будут также три дня - с 21 по 23 число в 13.00, а в сам праздник еще и в 15.00.Но и это еще не все. В 14.00 и 16.00 можно попасть на показательные кормления различных животных. Например, 21 числа, это будут носухи и песцы, в понедельник – еноты и лисы. А вот 23 числа в 14.00 начнется спортивно-развлекательная программа «Быстрее, выше, сильнее».23 февраля в Иркутске: Olkhon Ice FestЯркий праздник культуры, творчества и спорта в Ледовом городке на Байкале, где каждый почувствует себя внутри настоящей зимней сказки, пройдет с 20 по 22 февраля на Ольхоне.Искусные резчики приедут сюда, что изваять изо льда скульптуры заранее. Конкурс ледовой скульптуры завершится 19 февраля – к выходным необычайной красоты шедевры уже будут готовы. Хрупкая и, увы, недолговечная, красота будет украшать остров и после окончания фестиваля скульпторов. Кстати, в дни фестиваля запланирована развлекательная программа – хоккей на льду, футбол в валенках, забеги на 15 и 30 км, разбивание хребтовой кости, фаер-шоу. Будет зрелищно!Фигуры можно будет увидеть и в марте. Так что, если вы планируете поездку на отдых в это время, еще увидите их. В апреле лед растает, но и сам Ольхон в межсезонье малодоступен.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08