Почему не у всех вакцинированных от COVID-19 обнаруживаются антитела, объяснили иркутские врачи

Разбираем 5 наивных вопросов об иммунизации и антителах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вакцинация в Иркутской области продолжается. Прививку получили уже больше 29 тысяч человек. Но вопросы у населения остаются, и "КП"-Иркутск адресует их экспертам.

1. Нужно ли после вакцинации сдавать тест на антитела, чтобы убедиться в их выработке?

- Такого требования нет, - отметил главный врач Иркутской областной инфекционной больницы Владимир Хабудаев. - Дело в том, что отечественная вакцина обеспечивает выработку антител в подавляющем большинстве случаев. Но для личного спокойствия сдать можно. По моему мнению, оптимально сделать это спустя 21 день после второй прививки, когда антитела уже способны выработаться в максимальном количестве.

2. Почему не у всех после иммунизации обнаруживаются антитела?

- Защита от коронавируса после вакцинации должна в большей или меньшей степени формироваться в любом случае. Исключения редки и связаны они чаще всего с индивидуальными особенностями организма некоторых вакцинируемых, - поясняет директор Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Сергей Балахонов. - Однако антитела не всегда обнаруживаются - это зависит от того, какой тест-системой и на какой вирусный антиген проводится тестирование.

3. Существуют антитела к N-белку и S-белку, а также антитела класса N и класса S. На какие лучше проверяться до вакцинации, а на какие - после?

- Иммуноглобулины класса М вырабатываются на 10-15 день заболевания, и они свидетельствуют о наличии вируса в организме. А антитела класса G непосредственно защищают от инфекции, и они вырабатываются не раньше, чем через месяц-полтора, - говорит Владимир Хабудаев.

То есть, чтобы узнать, выработался ли иммунитет, сдавать тест нужно на антитела класса G. Эксперты говорят, что различать эти два вида иммуноглобулинов достаточно, чтобы не запутаться при выборе анализа в больнице.

Но антитела различаются и по тому, к каким антигенам коронавируса они вырабатываются - это те загадочные буквы N и S, которые иногда мы видим в названиях анализов. При этом они комбинируются с вышеназванными классами G и M. Допустим, антитела класса G к S-компоненту!

- Перед вакцинацией не имеет значения, к какому из двух основных антигенов коронавируса - N или S - проверять наличие антител. Да и само тестирование не является обязательным, - продолжает Сергей Балахонов. - А вот если хотите проверить иммунитет после вакцинации, то стоит сдавать тест на антитела к S-антигену. Важно понимать, что организм будет защищен от вируса независимо от того, к какому вирусному белку выработались антитела.

То есть именно анализ на антитела класса G к S-компоненту и будет наиболее подходящим после вакцинации.

4. Может ли вакцинированный человек быть заразным?

- Заболеть COVID-19 от прививок нельзя. Обе применяемые у нас вакцины не имеют в составе самого вируса. У одной, «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), имеется лишь белок, который и стимулирует выработку антител, а вторая, «ЭпиВакКорона», - генно-инженерная, искусственно изготовленная, - говорит Владимир Хабудаев. - Другое дело, если на момент иммунизации человек уже был заражен коронавирусом, не зная об этом. Либо антител выработалось не так много, и инфекция все-таки «прилипла». Но тогда она протекает в легкой форме (такое, к примеру, наблюдается при иммунизации от гриппа). Однако пока мы не фиксировали случаев, чтобы пациент заболевал коронавирусом после полной двухэтапной вакцинации и выработки антител.

5. «Если у близких родственников есть антитела, значит, я тоже переболел ковидом», - это заблуждение?

- Если ваши близкие уже сталкивались с коронавирусом и имеют антитела, это не значит, что у вас они тоже есть, - говорят эксперты. - Вполне вероятно, что вы не подхватывали от них инфекцию.

А соответственно, и надеяться на то, что организм защищен, не стоит - лучше проверить у себя наличие иммунитета.

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