Коронавирус в Иркутске, последние новости на 17 февраля: в областном центре COVID-19 подтверждался более 18 700 раз

Коронавирус в Иркутске, 17 февраля. В Иркутской области уже больше 53 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (наибольшее число подхвативших заразу зарегистрировано в Иркутске - более 18 700). Конечно, большинство из заразившихся – уже больше 49 тысяч – уже выздоровели. И ежедневно все больше людей побеждают болезнь и все меньше новых заболевших. Последние несколько дней их количество не превышает 250 в сутки.Статистика заболеваемости коронавирусом в Иркутской области на 17 февраля: за сутки плюс 249 заболевших. Общее число случаев заражения, таким образом, достигло 53 267.- В ковидных госпиталях 17 числа находятся 1788 пациентов, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.За сутки выздоровели 408 человек, всего победили COVID-19 с начала пандемии 49 019 человек. Увы, выздороветь смогли не все. Только за минувшие 24 часа скончались еще 7 сибиряков от коронавируса, также еще 1 зараженный – от иной тяжелой болезни. Всего COVID-19 сгубил жизни 1805 жителей региона, плюс 220 с таким же диагнозом были больны и другими тяжелыми заболеваниями, которые привели к летальным исходам.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 17 февраля: более 1 миллиона 600 тысяч тестов на COVID-19Такое число тестирований провели в Приангарье с начала пандемии. Об этом сообщает региональный минздрав. Сейчас в регионе продолжает работать больше пятнадцати лабораторий.- По всем случаям регистрации новой коронавирусной инфекции определяется круг контактных, с передачей их для медицинского наблюдения и лабораторного обследования, - отмечают в Роспотребнадзоре по Иркутской области.Так на самоизоляции по данным на 16 число находились 10 440 контактировавших с заболевшим коронавирусом.Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 17 февраля.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08