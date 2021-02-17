Коронавирус Covid-19 17 февраля 2021 5:29

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 17 февраля: в областном центре COVID-19 подтверждался более 18 700 раз

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Иркутске на 17 февраля