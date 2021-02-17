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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 17 февраля: в областном центре COVID-19 подтверждался более 18 700 раз

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Иркутске на 17 февраля
Мария КНЯЗЕВА
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