Сообщение о пожаре в Иркутске по адресу Декабрьских Событий, 38 поступило в пожарно-спасательную службу города Иркутска утром 17 февраля. В старом двухэтажном доме занялась кровля, уже к этому времени горел и второй этаж. На первом этаже этого дома - различные офисы, на втором - квартиры обычных горожан. Приехав на место, специалисты проверили здание. Все его обитатели выбежали на улицу, пострадавших нет. И только перед зданием металась женщина, звала кота.-Она подбегала к пожарным, просила найти домашнего любимца, - рассказывают в прес-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - А где его найдешь? Не видно и не слышно. Уже решили, что убежал и продолжали заливать пожар. И вдруг кто-то из них еле услышал \\"Мяу\\". Ясно - кот забился под кровлю и там отсиживался все это время. Когда стали ее разбирать, достали и беднягу-погорельца, всего вымокшего - водой же проливали . Отдали его подбежавшей хозяйке.Пожар был потушен полностью всего за пару часов. Единственным пострадавшим можно назвать этого самого котяру. Но и ему повезло. Спасли!