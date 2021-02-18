Четыре пассажирских поезда остановлены из-за схода 25 вагонов с углем в Амурской области

Четыре поезда остановлены из-за схода вагонов с углем в Амурской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ночью 18 февраля на небольшой станции Ангарич в Амурской области произошло ЧП. С рельсов сошли 25 вагонов с углем. Пассажирские поезда, которые в это время ( авария случилась в 02.56 местного времени) приближались к станции и с востока, и с запада, остановлены. Идет расчистка путей, работают восстановительные поезда, создан оперативный штаб.

-Задержаны пассажирские поезда дальнего следования №7 Владивосток – Омск, №12 соо Самара – Владивосток, №326 Тында – Хабаровск и №1 Владивосток – Москва, - сообщает последнюю информацию пресс-служба Забайкальской железной дороги.

В Амурской области стоят морозы. Но в поездах тепло - необходимую температуру воздуха поддерживают. Кроме того, для застрявших в пути пассажиров организовано бесплатное питание.

От этого ЧП пострадали и те, кто купил билеты на местные электрички. В частности, сообщается об отмене 18 февраля пригородного поезда №6411 сообщением Магдагачи – Сковородино.