Каток на Байкале в 2021 году будет готов к открытию фестиваля ледовых скульптур Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По сложившейся уже традиции, каток на Байкале в 2021 году откроется в день, когда в поселке Листвянка начнется фестиваль ледовых скульптур. Организаторы уже сообщили дату – 27 февраля.

К этому дню все туристы, приехавшие в небольшой поселок на берегу самого глубокого озера планеты, увидят неподалеку от берега, вырезанные изо льда занимательные фигуры. Все скульптуры будут объединены одной тематикой. Завсегдатаи фестиваля помнят, что в 2019-ом на фестивале царила тема любви - каток на Байкале тогда был в форме сердца, в прошлом году - в виде воздушного шара. Что же ждет любителей катания на коньках в этом году?

- Тема, объединяющая фестиваль в этот раз – это Год Байкала, - рассказали КП-Иркутск организаторы. – Все фигуры, так или иначе, будут связаны с байкальской тематикой.

А каток на Байкале в 2021 году окажется круглым, но с «изюминкой». В центре ледового поля появится проекция озера. Как обещают устроители, все ледовые изваяния будут подсвечиваться в вечернее время.

- В этом году нам не разрешили проводить концерты, праздничную программу, - отметили организаторы.

Но традиционные забавы у гостей фестиваля все же будут – лыжи на несколько человек, сани по кругу и так далее. В общем, целый воз положительных эмоций - свежий байкальский воздух, кристально чистый лед, спортивные упражнения, деликатесы от местных жителей - ждет тех, кто приедет на каток на Байкале в 2021 году. Он, кстати, доступен для желающих круглосуточно. Вход на него свободный. Однако, это для тех, у кого есть свои «лезвия».

Но и тех, кто еще не обзавелся своими коньками, найдется способ покататься - можно будет взять их напрокат. В этом случае нужно приезжать в промежуток времени с 10.00 до 19.00. Именно в эти часы будет работать прокат прямо на площадке фестиваля.

Фестиваль ледовых скульптур на Байкале 2021

Где: поселок Листвянка, Байкальский тракт

Когда: 27 февраля - 8 марта

Вход свободный

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