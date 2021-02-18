Гид по городу Иркутску: знакомьтесь, 130 квартал

В честь 360-летия родного города «Комсомолка» начинает уникальный онлайн-проект. Гид по городу Иркутску представляет вам лучшие места столицы Приангарья

Итак, мы представляем вам новый проект «Комсомольской правды» — онлайн-экскурсии. Вместе с нашим Гидом по городу Иркутску вы побываете в самых знаковых местах столицы Приангарья и откроете для себя новые, посетите предприятия и познакомитесь с достопримечательностями. Мы представим вам любимый город во всей красе и расскажем вам его тайны.

Мы открыты и для ваших идей. Если вам есть, что предложить, есть места, которые, как Вы считаете, точно стоит представить жителям и гостям Иркутска — предлагайте! Есть предприятия, готовые показать, как пекут хлеб, готовят настоящее мороженое, шьют бальные платья или, допустим, строят самолеты, готовят к выпуску поезда и к продаже машины? Пожалуйста!

К взаимодействию с Вами готова наш ( а теперь и ваш тоже) Гид по Иркутску — Алина Тресвятская.

С предложениями обращайтесь: сот. +79500830879. Алена