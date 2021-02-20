Правда ли, что коронавирус вытеснил в Иркутске ОРВИ и грипп? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обычно в феврале Иркутск дружно лежал в постелях, звонко сморкался и хрипло кашлял. Школы закрывались, вузы тоже, отменялись концерты. Эпидемия! - дружно передавали горожане один другому информацию и на всякий случай пили верное средство — чай с лимоном или малиной. А при температуре спасались целой батареей противовирусных и норовили сбежать на работу. Без всяких масок и привычки мыть руки ( это лишнее!). В 2021 году уже заканчивается февраль, а большого роста ОРВИ нет. Как и гриппа. Один коронавирус. Может, он просто вытеснил конкурентов?

Судите сами. По последним данным Роспотребнадзора в Иркутской области ОРВИ все-таки пошел в рост. Но на всей территории региона — около 12 тысяч заболевших. И это при том, что сегодня практически каждый зачихавший бежит к врачам, вдруг COVID? В феврале прошлого года, когда в регионе еще не была объявлена пандемия ковида, была обычная эпидемия ОРВИ и гриппа — 28, 6 тысяч человек слегли в регионе за неделю. В 2019 году к этому времени шел спад простудных заболеваний, но число температурящих было очень высоким — около 26 тысяч человек. И, конечно, грипп. А и В, а также парагрипп, аденовирусы, риновирусы.

-В этом сезоне не было зафиксировано ни одного случая гриппа, - говорит главный инфекционист Иркутской области Владимир Хабудаев. - И ОРВИ немного. Есть, конечно, теория, что это коронавирус всех потеснил. Но это только теория, хотя вирусы и в самом деле конкурируют. Но как себя ведут конкретный коронавирус в столкновении с конкретным гриппом, неизвестно. Другое дело, повлияли прививки. Их сделали почти 70% населения, а это мощная защита. Что касается остальных простудных вирусов, то тут помогли те меры, что принимались против ковид: мытье рук и дезинфекция, изоляция, лечение при первых признаках заболевания, отсутствие массовых мероприятий. И, самое главное, маски, которые мы научились носить и вовремя менять.

И, заметим, как только ограничения ослабли, а истосковавшиеся по обычной жизни люди начали возвращаться в офисы, ОРВИ поднял голову. Но все равно ненамного, не так, как раньше.

КОНКРЕТНО

Февраль 2021

В регионе за неделю 11 тысяч 754 случая ОРВИ, из них 7607 — у детей

Февраль 2020

В регионе за неделю 28 тысяч 654 случая ОРВИ, из них 21382 — у детей

Февраль 2019

В регионе за неделю 25 тысяч 720 случаев ОРВИ, из них 14652 — у детей