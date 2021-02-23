Кадры из культового фильма \\"Офицеры\\". Именно ими начинается \\"Дембельский аккорд\\", онлайн-концерт в честь Дня защитника Отечества. 23 февраля \\"Комсомолка\\" продолжила добрую традицию, зародившуюся в дни пандемии - проводить бесплатные онлайн-концерты. Этот - уже десятый, юбилейный. Весь прошлый год, такой сложный и непредсказуемый, мы радовали наших друзей и читателей классикой и джазом, с размахом отметили 95-летие газеты и 80-летие Иркутской области.И вот теперь - музыкальное выступление 23 февраля. Для самых смелых и надежных, для тех, кто всегда защитит от бед и невзгод, для тех, кому можно доверять и на кого положиться...Мы посвятили концерт тем, кто стоит на защите рубежей Отечества сегодня и отдал свой долг родине вчера. А среди тех, кто выходил на сцену в этот праздничный вечер, были и они - военнослужащие. Да, в воинской части 35020 гарнизона «Белая» есть свой вокальный ансамбль «Форсаж». Почему так назвали? Потому что в обычной жизни эти бравые ребята несут службу, ходят в наряды и караулы, обслуживают боевые самолеты. \\"Вновь командуют сбор. Это значит - пора. Над тишиной, над русскими полями летят стальные стрелы в облаках\\" - это они о себе, о службе. Но выдается свободная минутка - и они, солдаты, контрактники, офицеры собираются вместе, чтобы петь. Потому что творчество и музыка у них в душе и сердце.\\"Вновь командуют сбор. Это значит - пора. Над тишиной, над русскими полями летят стальные стрелы в облаках\\"Открытием для многих было увидеть в совершенно непривычном амплуа сотрудников Иркутского областного краеведческого музея. Среди них нашлись не просто увлеченные люди, а талантливые авторы и исполнители. И наш концерт, очень надеемся, помог им найти путь к душе и сердцу своего слушателя. Проникновенные строки их песен достойны этого : \\"Ты моя Вселенная и смысл моего под Солнцем бытия...\\"А имя автора-исполнителя Аркадия Стародубцева иркутянам и слушателям наших концертов хорошо известно. Его творчество, как говорится, в представлении не нуждается. На суд взыскательного зрителя Аркадий предложил песни, заставляющие задуматься. Это и \\"Рыбалка\\" - о настоящей мужской забаве и \\"Встреча друзей\\" - о том, как жизнь, хочешь не хочешь, заставляет подводить итоги и отчитываться перед собой - кем быть хотел, чего достиг... \\"Мой старый друг, прости. Тебя я сразу не узнал\\".Украсила концерт хулиганистой ноткой Гарика Сукачева группа \\"Дядя Гоша\\". Их \\"Месяц май\\" стоило послушать. Хотя бы для того, чтобы улыбнуться.Прямую онлайн-трансляцию концерта вели и на сайте irk.kp.ru, и на телеканале ТИВИСИ HD, а также на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 FM). Добавим, что концерт прошел в ресторанном комплексе «Мираж» и состоялся при поддержке ЗДК «Лензолото». Партнер проекта - бар-ресторан «Клинч» - — Мы делаем из еды культ!Те, кто не успел к началу ( а так бывает), могут посмотреть представление прямо сейчас. в записи. Слушайте и смотрите!