Семиклассник из Иркутска ростом 197 сантиметров попал в книгу рекордов России

13-летний Арсений Костыря из Иркутска ростом 197 сантиметров попал в книгу рекордов России. Фото: личный архив.

- Повезло тебе таким высоким быть! - с завистью вздыхают семиклассники из деревни Урик, что в Иркутском районе, глядя на своего одноклассника Арсения Костыря.

Шутка ли, к 13 годам парнишка перерос не то что сверстников, но и старшеклассников, учителей, родителей, всех родственников. Его рост - 197,2 сантиметра! Да что уж скромничать, таких богатырей в его возрасте по всей стране не сыщешь.

И это не просто красивые слова, им есть подтверждение: благодаря своему росту Арсений попал в книгу рекордов России. Сибиряк легко побил предыдущий результат - раньше самым высоким в этом же возрасте считался мальчик из Ростова-на-Дону, который вымахал до 196 сантиметров.

Семиклассник давно перерос маму... Фото: личный архив.

- В нашей семье все рослые, - улыбается в разговоре с «КП»-Иркутск мама рекордсмена Татьяна Костыря. - Я ростом 177 сантиметра, муж - 192. Бабушки, дедушки тоже высокие. Но таких богатырей, как Арсений, в роду еще не было. Уже при рождении (а он появился на свет на два месяца раньше срока) был крупным малышом. И сейчас растет, как на дрожжах! Причем зимой, а не летом, как все ребята. Думаем, в своем возрасте точно станет выше двух метров. Обувь уже носит 48 размера.

...и даже папу, чей рост - 192 сантиметра! Фото: личный архив.

Парнишке свой рост нравится. Сверстники ему чуть выше пояса, поэтому Арсения в школе частенько принимают за старшеклассника. От девчонок отбоя нет! А мальчишки-одноклассники хоть и завидуют, но по-доброму. Дразнить и в голову никому не приходит. Уважают.

Мальчишки-сверстники Арсению по-доброму завидуют, а девчонки не обделяют вниманием. Фото: личный архив.

- Говорят: «Хорошо тебе, ты можешь прийти 9 мая на парад и издалека все через головы видеть», - смеется Татьяна Костыря. - Еще он всегда учителям на уроках помогает, когда надо включить проектор: не надо тянуться наверх с линейкой или залезать на стул, он и так достанет. Конечно, неудобства тоже иногда испытывает. Например, в школьном автобусе или в нашей легковой машине ему слегка тесновато - макушкой упирается в потолок.

Но Арсений из-за таких мелочей не расстраивается. Зато в баскетбол играть удобно! Когда остальные ребята прыгают, он просто подходит и уверенно кладет мяч в кольцо. Этот вид спорта он обожает. Но пока о карьере баскетболиста всерьез не задумывается.