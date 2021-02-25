Фестиваль «Байкальские пельмени» трансформируется! В этом году «Комсомольская правда» в Иркутске объявляет кулинарный баттл «Всемогущий ПА». Согласитесь, почти в каждой семье есть традиция лепить пельмени. Много! С запасом - так, чтобы хватило как минимум на месяц. Главное, чтобы каждый слепил хотя бы 5 - 10 штук, ведь это символически объединяет семью.Остальное берут на себя родители. Если точнее, мамы - они в этом деле организаторы, лидеры и исполнители. Стоп! А папы?! Они точно могут возглавить процесс. Но все ли папы умеют лепить пельмени? Давайте проверим и выясним, кто станет всемогущим папой!Итак, вперед! Нас ждет кулинарный баттл «Всемогущий ПА». Мы приглашаем к участию несколько семейных команд в составе отца и сына или отца и дочери (мама, как и остальные члены семьи, может быть только зрителем). Командам будет предложено слепить пельмени.В перерывах нашего веселого конкурса состоится концерт. Музыкальные номера исполнители посвятят прекрасным дамам, ведь все это задумано ради них!Да, а готовые пельмешки мы тут же сварим и проведем дегустацию. Имена победителей - у кого получилось вкуснее - станут известны тут же.Наградой всем участникам будут улыбки и аплодисменты публики. Ну и, конечно, призы от «Комсомолки».Присоединяйтесь! Кулинарный баттл «Всемогущий ПА» приближается. Точную дату мы определим позднее, когда сформируются команды.Заявки на участие отправляйте на почту o.kuzovleva@phkp.ru или elena.sokolova@phkp.ru Подробности по телефону 8-950-051-97-46.Партнеры нашего мероприятия:Подписывайтесь на группу @belor.ru в «Инстаграме» и участвуйте в розыгрышах, которые постоянно проходят на странице сибирского производителя.#belor #белоречьеПолуфабрикаты по традиционным китайским технологиям под маркой «Мамины рецепты».Группа в «Инстаграме» @mamadepeifang, подписывайтесь на страницу в социальной сети и знакомьтесь с настоящим вкусом еды из Поднебесной.