«А что, если махнуть в столицу?» - и многие сибиряки на такой шаг вполне отваживаются. Выпускники - за высшим образованием, специалисты с дипломом - искать место под солнцем. Только вот жилищный вопрос неизбежен. Аренда в Москве недешевая, а покупка квартир - тем более. Специалисты федерального портала «Мир квартир» подсчитали, сколько квадратов в столице могут приобрести иркутяне, продав жилье в родном городе.Итак, за основу взяли, что средняя стоимость приличной квартиры в Иркутске - 4,57 миллиона рублей, а один квадратный метр на «вторичке» в Москве обойдется в 257 тысяч. Нехитрые подсчеты показывают, что нашему брату в столице светит всего лишь-то… 17,8 квадратных метра! Это крохотная студия, в которой семье с детьми уж точно не развернуться. Разве что молодежи взять на первое время, закрепиться в «нерезиновой», а самим пока копить на ипотеку и выбирать вариант попросторнее. Зато на первых порах - без долгов, только за коммуналку и платить.Аналитики сделали расчеты и для других городов. Полноценную однушку площадью больше 30 квадратов в Москве в обмен на свою квартиру могут позволить разве что жители Санкт-Петербурга и Сочи. Около 25-27 квадратов на деньги, вырученные от продажи недвижимости в родном городе, купят в столице приезжие из Владивостока и Севастополя. Самое тесное жилье могут купить Магнитогорска - 7,1 квадрата. Иркутск в этом всероссийском рейтинге - на 12 месте за счет дороговизны местных квартир, а в Сибири - и вовсе на первом.- Мы делали такие расчеты и ранее, и оказывается, теперь средний житель региона, продав среднюю квартиру, сможет купить в Москве жилье на метр просторнее, чем два года назад, - говорит гендиректор портала Павел Луценко. - Это говорит о том, что столичные цены хоть и сильно выросли, но в других городах рост цен на недвижимость еще более ощутимый.