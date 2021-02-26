«Характер у нее боевой!»: раненую сову, спасшуюся от лисы, выхаживают в Иркутской зоогалерее

Раненую сову, спасшуюся от лисы, выхаживают в Иркутской зоогалерее. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дикая, но симпатишная! Только так и можно описать сову, попавшую в Иркутскую зоогалерею. Сейчас она сладко жмурится и с аппетитом уплетает кусочки мяса, отсиживаясь в тепле и безопасности. Как стало известно "КП"-Иркутск, еще несколько дней назад бедняга едва не погибла…

Истощенную, со сломанным крылом, сибиряки нашли ее вблизи Тулуна. Подобрали. Думали, пернатая через пару дней оклемается и улетит - но не тут-то было. Из-за боли от травмы сова отказывалась даже поесть. Делать нечего - пришлось везти ее в Иркутскую зоогалерею. Там точно спасут.

- Сову взвесили, осмотрели, врач обработал и зафиксировал перелом. Судя по внешнему виду - это дело зубов какого-то хищника, скорее всего, лисы. То есть птицу поймали за крыло, но она смогла отбиться и сбежать. Характер боевой, должна нормально восстановиться, - успокаивает координатор зоогалереи Людмила Ивушкина.

Всего через месяц птица снова будет на воле. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ветеринар говорит, что перелом не очень серьезный, так что крыло восстановится полностью, и сова снова сможет летать. Истощение тоже не критичное - ее вовремя заметили и подобрали. Буквально через месяц пернатую снова выпустят в природу.

- Длиннохвостые неясыти широко распространены по всей территории области, так что везти ее обратно в Тулун необходимости нет. Орнитологи подберут ей подходящее место поближе, - добавляет Людмила Ивушкина.

А сама птичка, чуть набравшись сил, уже показывает характер. Ну никак не хочет сидеть в вольере! Просится на волю, и ее отпускают под присмотром погулять по зоогалерее.

Судя по травме, пернатая сумела спастись из лап хищника. Фото: Иркутская зоогалерея.

Сова с боевым характером - не хочет в вольере сидеть, гуляет по зоогалерее. Фото: Иркутская зоогалерея.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08