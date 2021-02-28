Разницу между вакцинами от коронавируса объяснил иркутский врач Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новые вопросы по вакцинации у сибиряков возникают каждый день. «КП»-Иркутск вместе с экспертами разбирает ответы на самые популярные из них.

1. В чем различие между вакцинами «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») или «ЭпиВакКорона»?

- «Спутником V» теперь вакцинируют и людей старше 60 лет, а вот у «ЭпиВакКороны» все еще есть возрастное ограничение: этот препарат предназначен только для тех, кому от 18 до 60 лет, - говорит главный врач Иркутской инфекционной больницы Владимир Хабудаев.

Кроме того, минздрав пояснил разницу в сроках выработки антител. Если прививались «Спутником V», то иммунитет сформируется через 21 день после второго этапа вакцинации. Если вам поставили два компонента «ЭпиВакКороны», то для проверки антител нужно отсчитывать 35-40 дней после первого укола.

2. Можно ли выбирать, какую вакцину ставить?

Пока такой возможности нет. Но эксперты поясняют, что в плане эффективности разницы между этими двумя вакцинами нет. Серьезных реакций после прививки от коронавируса у жителей Иркутской области также пока не зафиксировано.

3. А что такое «КовиВак» вакцина?

А это уже третья отечественная вакцина от ковид. Ее особенность в том, что она содержит не фрагменты, а полноценный вирус. Разумеется, деактивированный, то есть безопасный для человека.

Ставить ее будут тоже в два этапа, с интервалом в две недели. Но пока «КовиВак» в Иркутской области, как и в других регионах России, еще не ввели в оборот.

4. Переболел коронавирусом. Через какое время можно прививаться?

- После перенесенного заболевания формируется иммунитет в виде иммуноглобулинов класса G, - рассказывает инфекционист. - Они же вырабатываются после вакцинации. Поэтому, переболев коронавирусом и имея антитела, вакцинироваться нет необходимости.

Но есть важный нюанс. Если COVID-19 протекал в легкой форме, то уровень антител, очевидно, невысокий. Лучше сначала его проверить, а уже затем медики решат, нужно ли вам прививаться.

- Ну а те люди, кто переболел тяжело, как правило, имеют высокий титр антител. Поэтому им вакцинация в ближайшее время (около полугода) не нужна, - считает Владимир Хабудаев.

5. Если прививка противопоказана, как уберечься от ковид?

Напомним, нельзя вакцинироваться детям до 18 лет, беременным и кормящим мамам, тяжелым аллергикам, пациентам с инфекционными и неинфекционными болезнями, с обострившимся хроническими проблемами со здоровьем, а еще с гиперчувствительностью к компонентам вакцины. Как им обезопасить себя от вируса?

Медики уверены, что если будет привито достаточное число остальных жителей Приангарья, то и для тех, кому прививка противопоказана, риски заразиться снизятся в разы.

- А пожилым и людям с сопутствующими патологиями справиться с реакциями на прививку будет легче, чем непосредственно столкнуться с инфекцией, - поделился мнением замминистра здравоохранения Приангарья Алексей Шелехов.

Но в каждом случае решение о том, можно вакцинироваться или нет, при осмотре принимает врач.

КСТАТИ

Порядок осмотра перед вакцинацией от COVID-19

Перед первым уколом пациент заполняет информированное согласие и анкету. Затем врач опрашивает его и осматривает: измеряет температуру, пульс, сатурацию, давление, прослушивает грудную клетку, смотрит горло.

Затем, если все хорошо и нет противопоказаний, внутримышечно вводят препарат. Процедура не быстрая, так как жидкость сначала нужно разморозить. А после прививки пациент еще 30 минут находится в прививочном пункте, чтобы в случае побочных реакций ему быстро оказали медпомощь.

Второй компонент вводят через 21 день.

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