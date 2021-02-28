Сорвался заграничный отпуск… Причин может быть море - закрылись границы из-за коронавируса, заболели близкие, приставы не выпустили из страны из-за неоплаченного штрафа за неправильную парковку, или на острове, куда вы собирались, проснулся вулкан! Обидно, досадно, ну ладно? Да как бы не так. Так ждал этой поездки, грезил теплым морем и жарким солнцем, сумасшедшими закатами на берегу, свободой, - и вот те на получите-распишитесь?Да, на горло собственным мечтам еще можно наступить, но как быть с материальной стороной вопроса? Путевки – удовольствие не из дешевых. Многие семьи копят на отпуск месяцами, откладывая с каждой зарплаты по копеечке. И все это псу под хвост? Ведь турагентства готовы облизывать вас с ног до головы, лишь когда вы несете им денежки в клюве, а возвращать ой как не спешат. Найдут сто-пятьсот причин, почему вернуть кровные за сорванную поездку невозможно, да еще штрафами и неустойками запугают. А на самом деле случаи, когда путешественники умудрялись вернуть деньги даже за слишком тесный номер в гостинице, не так уж и редки.Как отстоять свои права и не остаться без отпуска и денег, разбираемся вместе с юристами и Роспотребнадзором.ТОП-7 ПРИЧИН НЕУДАВШЕГОСЯ ОТДЫХА1. Заселили не в тот номерОтпуск в Анталии - звучит заманчиво! Виктор из Мурманской области заплатил за путевку 122 тысячи рублей, выбрал самые дорогие апартаменты из всех имеющихся, предвкушал незабываемый отдых. Но по приезде его, вопреки договору, заселили не в тот номер, за который он заплатил. Тесный, темный, без обещанного вида на море и просторного балкона… А других, заявили администраторы, нет!- Доплатите 520 евро, тогда подберем вам другой отель с большими комнатами, как вы и хотели,- «решил» проблему туроператор.- Нет уж, спасибо, - Виктор остался в тесном номере, а после отдыха прямиком направился в суд.И закон его защитил. Туроператор выплатил 37 тысяч за разницу в стоимости апартаментов и 80 тысяч сверху (неустойка, моральный вред, судебные расходы).Это, кстати, далеко не единичный случай. Жительница Оренбурга вернула 30 тысяч за то, что вместо 5-звездочного отеля в Турции ее поселили в трехзвездочный, а турист из Новосибирска и вовсе выиграл процесс за то, что в гостиничном номере пахло канализацией!Комментарий юриста- Чаще всего такие бытовые споры решаются на месте, в отеле, - говорит юрист Алексей Черкашин. - Но если вам предоставляют более дешевую услугу, чем вы оплатили, туроператор должен вернуть разницу в стоимости. Иначе это считается нарушением договора.- Если туроператор не идет навстречу, и вы по возвращении домой собираетесь в суд, то заранее, на месте, подготовьте доказательства: попросите на ресепшене отеля документ, подтверждающий, что вы жили в номере определенной категории, и сделайте фотографии предоставленных комнат, - добавляет юрист Игорь Дмитриев.2. Туроператор обанкротилсяЮлия из Свердловской области не попала с мужем во Вьетнам, якобы потому что оператор обанкротился. Ни тура, ни потраченных на него 102 тысяч рублей!Хорошо, что пара внимательно изучила договор. Там значился совсем другой оператор! И никаких упоминаний о фирме, что признала себя финансово несостоятельной. Либо в турагентстве спутали названия операторов, либо просто хотели «прикарманить» деньги. В суде они оправдаться не смогли, и выплатили клиентам 152 тысячи вместе со штрафом и компенсацией морального вреда.А у жителя Екатеринбурга путевка в Арабские Эмираты аннулировалась, потому что оператор в самом деле разорился. Но возвращать туристу его 111 тысяч рублей все-таки пришлось.Комментарий юриста- На случай банкротства туроператора, как правило, имеется страховой фонд, из которого и возвращают деньги за аннулированные туры. Второй вариант – распродажа имущества обанкротившейся компании. Средства также пойдут на погашение долгов клиентов, - комментирует юрист Алексей Черкашин. – Правда, бывает и так, что компании попросту нечем расплачиваться - в таком случае вероятность добиться возврата, увы, крайне мала.3. Заболели родственникиУ маленького сына разболелось горло, и семья из Новосибирска не смогла поехать в Турцию. Сибиряки попытались вернуть 245 тысяч за путевки, но агент и оператор пошли на попятную.- Турист вправе отказаться от договора на туристическое обслуживание в случае внезапной болезни, - суд решил спор в его пользу.И таких историй полно. Причем деньги возвращают не только, если захворал сам путешественник или его дети. Так, в Иркутске мужчина отсудил 250 тысяч за поездку, от которой отказался из-за неизлечимой болезни тещи.Комментарий юристаВ Роспотребнадзоре рассказали, что с 1 января 2021-го и на ближайшие пять лет в стране действует постановление о новых правилах по продаже туров. В них прописано, что путешественник вправе расторгнуть договор, если не едет в отпуск по независящим от него обстоятельствам, а к таковым как раз относятся болезни близких, хотя турфирма или туроператор, естественно, будут наставить на обратном.- Если заболел ребенок, шансов вернуть деньги за несостоявшийся тур больше, чем если взрослый. Но, разумеется, в любом случае нужно подтвердить диагноз справкой от врача. Слова о том, что вы просто отлежались дома, доказательством в суде не считаются, - предупреждает Игорь Дмитриев.4. Не выпустили за границу за долгиСупруги из Вологды не попали в Грецию из-за непогашенного штрафа ГИБДД в пару тысяч рублей. Их мечта погреться под теплым средиземноморским солнышком растаяла прямо в аэропорту перед вылетом. Обидно? Не то слово. Тем более, долг глава семьи заранее выплатил, но из-за бюрократических накладок с него попросту не успели снять ограничение. В итоге 99 тысяч за путевки возвращало государство. Туроператор тут оказался не при чем. Но надо признать, случай из разряда редких.Комментарий юриста- Туристические фирмы не обязаны предупреждать клиентов о том, что их могут не выпустить за границу из-за долгов, - напутствуют судебные приставы.Об этом должен позаботиться сам путешественник. А еще помнить, что если ограничения уже существуют, на их снятия может уйти от 10 до 14 дней, причем рабочих. Поэтому планируя путешествие, потрудитесь заранее узнать (лучше минимум за месяц), какие вас есть долги и погасить их вовремя. Сделать это можно через территориального управления судебных приставов и налоговой.- А если турист считает, что его несправедливо не выпустили за границу, то нужно обращаться за разъяснениями в службу судебных приставов, - добавляет Алексей Черкашин. - И, если есть основания, - следом в суд.5. Проблемы с визойТурфирма обещала оформить визу, но так этого и не сделала? В такую ситуацию попала семья из Нижнего Новгорода. Поездка в Арабские Эмираты сорвалась, а деньги - 258 тысяч рублей - пришлось выбивать через суд.Но бывает и так, что в невыдаче визы никто не повинен. Отказали и все тут, а путевка-то уже куплена!Комментарий юриста- Если откажут в выдаче визы, вашей вины в этом нет, а значит, и деньги за сорвавшийся тур должны возместить в любом случае, - говорят юристы. - Но можно обезопасить себя от такой ситуации заранее: оформить страховку о невыезде.6. Из-за пандемии закрыты границыЗаграничный отпуск в 2020-м по понятным причинам накрылся у многих. Несостоявшиеся туристы завалили исками суды по всей стране. И до сих пор продолжают их выигрывать. Суммы разные: 50, 150, 350 тысяч…Комментарий юриста- Главное, доказать, что тур сорвался не по вашей вине, - говорит Алексей Черкашин. - Например, страна официально сообщила о закрытии границ или ввела ограничительные меры (если по приезде вас посадят на двухнедельный карантин, то двухнедельный отпуск теряет смысл), или Роспотребнадзор оповестил, что там сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Как вариант, заранее проконсультируйтесь в Роспотребнадзоре, какая эпидемиологическая обстановка в стране, куда вы собираетесь, и есть ли риск, что поездка сорвется.7. В стране, куда вы собрались, стало опасноСобираясь на Бали, туристка из Оренбурга едва ли думала, что там вдруг проснется вулкан… Но это случилось! Ростуризм на своем сайте посоветовал временно не ездить на Бали, и от путевки стоимостью 140 тысяч рублей она действительно была вынуждена отказаться.- По закону \\"Об основах туристической деятельности в РФ\\", если в стране временного пребывания туристов возникла угроза безопасности их жизни и здоровья, турист вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора, - решил суд и постановил вернуть уже не 140, а 180 тысяч рублей.Комментарий юриста- Если в выбранной вами стране стало небезопасно – случилась эпидемия, военный конфликт, природные катаклизмы, - то это общеизвестные факты. Об этом сообщают власти, информация появляется на официальных ресурсах. Как правило, дополнительно это доказывать не нужно, - говорят юристы.ВАЖНО!Когда в иске могут отказать- Если вы купили путевку, а затем испугались, что в заграничной поездке подцепите вирус (при этом ограничений по въезду в другую страну и предупреждений о том, что там неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, нет), то это аргументом в вашу пользу считаться не будет, - предупреждают специалисты.КСТАТИНа что еще обратить внимание1. Кроме болезни и отказа в выдаче визы, расторгнуть договор можно из-за ухудшения условий путешествия (юристы говорят, сюда относится обстановка в стране), перенос сроков поездки, а также непредвиденного подорожания билетов.2. Отпуск под угрозой срыва? Позаботьтесь о возврате денег до даты планируемой поездки. Если обратитесь позже, то туроператор вправе вернуть не всю сумму, а вычесть определенные расходы, например, на бронирование.3. Если согласны перенести отпуск на более поздние даты, вам должны выдать сертификат на уплаченную сумму в долларах. Это защитит от изменения курса валют. Позже турагент обязан подобрать путевку на эту фиксированную сумму, либо предложить доплатить за дополнительные услуги, но не настаивать, решение за вами.А В ЭТО ВРЕМЯВыпишут ли штраф за отказ от брониСибирячка Елена столкнулась с другой проблемой. Забронировала тур в Китай, но поехать не смогла из-за работы. Предоплату еще не вносила, но отель, который зарезервировал для нее место, обязал платить штраф - 18 тысяч! Правомерно ли?- Да, но про штрафы для туристов, как и способ их начисления, а также причины должны быть прописаны в договоре, - комментируют юристы. - Единого «прейскуранта» нет, суммы могут прилететь разные: в зависимости от страны, от расценок отеля. Поэтому внимательно читайте все, что указано в документах, а особенно мелким шрифтом.ВАЖНО!ТУРАГЕНТ ИЛИ ТУРОПЕРАТОР - С КОГО СПРОС?Когда идем в агентство за путевкой, особо не вникаем, кому в итоге уходят деньги. Главное, вот она, путевка, на руках! И, между прочим, зря. Важно понимать разницу: турагент только продает готовые путевки и получает за это процент. Основная сумма перечисляется туроператору, который полностью организовывает поездку: бронирует билеты и отель, оформляет визу и страховку, обеспечивает трансфер из аэропорта в гостиницу и обратно, питание, если оно включено, экскурсии.Между оператором и агентом заключается договор, и по просьбе клиента его обязаны показать. Тогда будете точно знать, кто что получает, за что отвечает, и с кого их спрашивать, если отпуск сорвется.- Ответственность перед потребителями за неоказание или ненадлежащее оказание туристских услуг, независимо от того, кто их оказывал или должен был оказать, несет туроператор, - подчеркивают в Роспотребнадзоре.