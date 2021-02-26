Головорез каких поискать! На счету у 28-летнего жителя Таджикистана, приехавшего в Сибирь \\"работать\\", целый \\"букет\\" опаснейших преступлений, каждого из которых хватит, чтобы провести за решеткой десяток лет. Следствие по делу вербовщика из ИГИЛ ( террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации) только что завершено в Иркутске.- По версии следствия, обвиняемый, находясь в Иркутске, являясь активным сторонником ИГИЛ*, на протяжении длительного времени вел переговоры со своими знакомыми, направленные на их вовлечение в участие на территории Сирийской Арабской Республики в деятельности международной организации «Исламское государство», признанной решением Верховного Суда РФ террористической, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, - уточняют в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области. - Молодой человек убеждал их вступить в ряды организации и участвовать в боевых действиях. А после приобретения соответствующего боевого опыта и принять участие в террористической деятельности.Вербовщика задержали два года назад, в 2019 году следователи СКР во взаимодействии с сотрудниками УФСБ, ГУ МВД России по Иркутской области и Росгвардии. И выяснилось, что масштаб его деятельности шире, чем даже склонение в ряды боевиков.Кроме всего прочего, он состоял в банде, которая промышляла похищениями людей, вымогательствами и продажей оружия. От его действий пострадали пять человек. А во время обыска у него дома нашли целый арсенал, 4 автомата и 10 пистолетов. Причем, как выяснилось, оружие он производил сам.Статей УК, по которым ему вскоре придется ответить, набралось порядком.Он обвиняется в содействии террористической деятельности, в вербовке, в изготовлении, а также приобретении, хранении и торговле оружием, в похищении человека, в вымогательстве - и все это в составе организованной группы, а также участие в банде. Сейчас он ждет суда прод стражей.ИГИЛ* - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации