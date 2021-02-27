Кадровики объяснили, почему женщинам на одинаковых должностях по-прежнему платят меньше, чем мужчинам. Фото: Евгения ГУСЕВА

Еще в начале прошлого века женщины по всему миру начали бунтовать за равные права и возможности. Даже 8 марта изначально не был днем, когда мужчины дарят дамам цветы. А так и назывался – День международной солидарности. Но и спустя сотню лет упрямая экономическая логика не согласна платить женщинам и мужчинам равную зарплату даже на одинаковых должностях. Практически везде перевес в пользу сильной половины человечества. Ближе к празднику HeadHanter конкретно выяснил, сколько готовы дамам платить в Иркутске.

Больше всего «ущемляют» на добыче сырья, производстве и строительстве

Кстати, иркутянки сами про это прекрасно знают. И посылая резюме, честно пишут примерный уровень дохода на новом месте работы – 30 тысяч рублей. Это «средняя по больнице» сумма. И, что характерно, эти самые 30 тысяч им и платят. А мужчинам на аналогичной должности – 40 тысяч. Этот результат очевиден, его и показал результат анализа вакансий. Как уж объясняют – «потому что я так решил», «мужчин мало, а женщины норовят в декрет», это другой вопрос. Могут и просто промолчать…

Больше всего «ущемляют» на добыче сырья, производстве и строительстве. Почему в кавычках? Потому что на самом деле тут все предельно честно. Условия работы, даже на одинаковой с виду должности, разные.

- Самая большая разница в мужских и женских зарплатах на добыче сырья. Зарплатные предложения в вакансиях из этой отрасли, на которые чаще приглашают мужчин, выше на 42 500 рублей, чем тех, на которые чаще приглашают женщин, - отметили аналитики. - Также велика разница, по 20 тысяч рублей - в автомобильном бизнесе и на производстве. А при приглашении домашнего персонала она доходит до 30 тысяч рублей.

Вот здесь, по – моему, возмущаться точно не стоит. Женщин не берут на работы под землей при добыче золота, на опасные участки при добыче газа и нефти. Это очень тяжелый мужской труд, поэтому сильной половине платят здесь в среднем 90 тысяч в месяц, а слабой -47500, то есть почти в 2 раза меньше. Та же логика касается тех, кто за рулем на большегрузах, на северной вахте. Не каждый мужик по здоровью пройдет работать в тундре на зимнике при -55. Да и на производстве, и в роли помощника по хозяйству у мужчин традиционно более тяжелый труд.

Разницы в оплате руководителей скоро не будет

Однако, когда дело касается топ-менеджеров, тут работает тот же принцип! Во-первых, кандидатов –мужчин на эти должности оказалось в 2 раза больше. Во вторых, в среднем они были готовы попробовать себя в роли начальников за 99 тысяч, а дамы готовы были вкалывать и за 68. Что касается работодателей, то они только поддержали это, предлагая аналогичную работу представительницам прекрасного пола за 75 тысяч, а сильного – за 90 тысяч. Впрочем, тут аналитики утешают. Похоже, женщины-руководители будут первыми, кто уничтожит неравенство.

-Сейчас есть тренд на соблюдение баланса в органах управления, который позволяет не только лучше нанимать и удерживать ценные кадры, но повышать эффективность бизнеса до 20%, - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко. - Так что перекос в зарплатах со временем будет выравниваться. Исследователи бизнеса говорят о том, что первые женщины-управленцы подражали правилам поведения мужчин, однако вторая волна женщин-руководителей высшего эшелона создает и разрабатывает свой специфический стиль управления, построенный на гибкости методик, балансе логики и интуиции.

«Отомстили» мужчинам на ниве прекрасного

Фитнес-центры и салоны красоты. Вот где дамы отыгрались за все! Да с лихвой. В этой сфере сильная половина человечества «топчется на задворках», соглашаясь на 7, 5 тысяч меньше в качестве дохода . Неслыханно, но факт. Здесь зарплата распределилась так: мужчинам – 30 тысяч в месяц, дамам- 37, 5 тысяч.

Правда, больше таких отраслей, где прекрасному полу платили бы ощутимо больше, нет. Не делают различия при начислении зарплат в журналистике, сфере безопасности и туризме. Все! Даже в медицине и образовании перекос в пользу мужчин.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Женщинам платят меньше, потому что они сами на это согласны

Диана Тимошенко, руководитель кадрового агентства:

- С каким – то специальным «гендерным» неравенством я не встречалась. Работодатели прагматики. Они часто говорят – на эту должность можно взять и женщину, и мужчину. Но я возьму женщину, они покладистее, исполнительнее и, главное, им можно меньше платить! А мужчина на эту зарплату не согласится. Он глава семейства, должен семью содержать. И ведь так и происходит! В тех случаях, когда с работой одинаково могут справиться оба, соображения именно такие. Но бывает, нужен именно мужчина, тогда ему и платят больше. А что касается профессий в горном деле, нефтедобыче, перевозках, то тут и сравнивать не надо, это несравнимые вещи. На многие позиции женщин там просто не возьмут, это тяжелый труд. А если возьмут, то совсем с другими обязанностями