"Всех не спасешь": под дверь иркутской зоозащитницы подкинули мертвого пса

"Всех не спасешь, с...": под дверь иркутской зоозащитницы подкинули мертвого пса.

Чудовищную находку обнаружила, придя сегодня в свой продуктовый магазинчик в спальном районе Свердловского округа Иркутска, иркутянка Мария Соловьева. Под дверь 32-летней зоозащитницы кто-то бросил убитого пса в крови и оставил записку с угрозами "Всех не спасешь...".

-Я сначала осмотрела округу. Все-таки думала, может, пес сам пришел, раненый, - рассказала корреспонденту "КП"-Иркутск Мария Соловьева. - Хотя и понимала, конечно, что это маловероятно, записка же. Потом вызвала полицию. Они приехали, все осмотрели, я написала заявление. Но отступать я не собираюсь! Скажу лишь одно- как спасала, так и буду спасать, записками меня не напугать.

Мария занимается помощью бездомным псам. Вместе с другими, такими же, как она, защитниками животных, подбирает их на улице, пристраивает, берет на передержку. У самой дома орава - и собаки, и кошки. Домашние ее в этом поддерживают. Но время нынче сложное - зоозащитники часто сталкиваются с теми, кто вообще не проявляет сочувствия к брошенным животным.

И она действительно не намерена прятаться. Буквально тут же в ее соцсетях появилась новая просьба о помощи безнадзорному псу. Фото очень нечеткое, но видно, что бедняга угодил лапой в капкан.

Пес попал в капкан в садоводстве.

"В одном из СНТ собака с капканом на лапе, уже больше месяца! Нужно спасать собачулю, она неконтактная, местные пытались ее пои мать, но это бесполезно. Срочныи сбор на отлов, ветеринарку и передержку! Я выступаю в роли помощника людям. И собаке. Примерная сумма к сбору 5 тысяч- отлов, 7,5 тысяч- передержка с медицинским уходом, плюс 5-10 тысяч- ветеринар ! Даваи те все поможем собачюле (контакты) ", - пишет она.

Возможно, такое объявление сразу после того, как Мария получила угрозы -это риск. В соцсетях ей советуют быть осторожнее. Однако мы все надеемся, что полицейские найдут того, кто подкинул ей убитую собаку. Ведь отступать перед угрозами действительно нельзя. "КП" следит за ситуацией.