На Байкале косуля сама пришла к людям за помощью.

Ветеринары в Иркутске сейчас гадают, что случилось с косулей, которую привезли в город из маленького поселка Порт - Байкал на берегу озера. Олененка обнаружили лежащим прямо на улице. Сил у него не было совсем и людям без проблем удалось приблизится к пугливому животному. Сначала его погрузили в машину и перевезли в Листвянку.

- У косули (это самец не старше года) диагностировали сильное переохлаждение и воспалительный процесс. Травм не обнаружили. Прогноз неоднозначный, но шансы на вольную жизнь у косули есть, - рассказывают КП-Иркутск в пресс-службе ФГБУ "Заповедное Прибайкалье". - Было решено доставить его в Иркутск, в зоогалерею, где малышу был обеспечен покой и уход.

Однако и тут опытные зоологи и ветеринары не могут пока определить причину плохого самочувствия животного.

- Поступил новый пациент, - рассказывает хозяйка зоогалереи Людмила Ивушкина. - История странная, вызвали ветеринара чтобы он погадал на кофейной гуще и попытался узнать, в чем причина такого состояния животинки. Мальчик просто вышел в посёлок Порт-Байкал и упал посреди дороги. Косули довольно нежные животные, хотя живут в Сибири и умудряются даже нормально зимовать. А вот любой сбой в привычной программе часто оказывается для них фатальным. Так что будем напрягать мозги и подключать все свои умственные ресурсы, чтобы попытаться помочь.

Мы все надеемся на то, что маленькому олененку удастся справиться с бедой.

А буквально накануне сотрудникам Заповедного Прибайкалья, правда, в Онгуренском лесничестве, во время патрулирования территории пришлось помогать другой косуле, которая оказалась на льду и не могла выбраться.

-Скорее всего, косуля очутилась на льду из-за преследования волками. Это обычная и довольно распространенная ситуация, - рассказал Герберт Мешков, государственный инспектор по охране окружающей среды. - Мне с напарником пришлось ограничить ее в движении, связать - чтобы в дороге она не травмировалась от испуга. На берегу зверь пришёл в себя и убежал. Похоже, обошлось без травм. И у косули есть все шансы выжить. От волков мы её конечно не спасём, но от браконьеров обязаны.