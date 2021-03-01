Экс-футболист лондонского «Челси» выиграл Байкальский ледовый марафон Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин стал победителем Байкальского ледового марафона «За сохранение чистых вод», который прошел в минувшие выходные уже в 17-й раз. Экстремалы бежали по льду Байкала 42 километра 195 метров с одного берега на противоположный. Алексей Смертин финишировал первым, преодолев дистанцию за 3 часа 29 минут. Ну а после победы, бывший футболист рассказал о забеге на своей страничке в соцсети.

- Идеальные выходные: погонять мяч на сказочном Баи кале, выиграть марафон», - говорит Алексей Смертин. – Сейчас я очень уставший, но довольный. Удалось выиграть. Я безумно счастлив, что получилось стать первым в другом виде спорта. Благодарен всем, кто меня поддерживал, моему тренеру, и всем, кто готовил.

Напомним, что за свою футбольную карьеру Алексей Смертин поиграл за такие клубы как московские «Локомотив» и «Динамо», французский «Бордо». Также Алексей Смертин удачно выступал в Англии, где защищал цвета лондонского «Челси», «Фулхэма», «Портсмута», «Чарльтона». За сборную России Алексей провел 55 матчей. Он выступал на чемпионате мира 2002 в Японии и Корее, на чемпионате Европы 2004 в Португалии. Кстати, с 2005 по 2006 года Смертин являлся капитаном национальной дружины.