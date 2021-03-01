Погода на 8 марта 2021 в Иркутске: синоптики рассказали, ждать ли мороз. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Март начинается! Весна! На градуснике утром -28. И это совсем не по-весеннему, знаете ли! Неужели опять, как в прошлые праздничные выходные, наступит мороз? Какая ожидается погода на 8 марта 2021 в Иркутске? Эти вопросы "КП"- Иркутск адресовала заместителю начальника Иркутского гидрометцентра Юлии Яньковой.

-Март для Сибири - зимний месяц, - напоминает Юлия Янькова. -Климатическая весна наступает где-то в первой декаде апреля, и это - на юге региона, на севере - еще позже. Но тем не менее, к праздничным выходным, к 8 марта, потеплеет. Мы ожидаем повышение температуры до плюсовых значений, до +0...+5 в западных и южных районах.

Правда, теплее всего будет в пригородах и в Ангарске. По словам Юлии Яньковой, погода в Иркутске будет зависеть и от того, насколько сильным будет юго-восточный ветер, который как раз в выходные ждут с Байкала. Он усиливается при падении атмосферного давления. А Байкал уже замерз и ветры оттуда -холодные. Еще один эффект, который стоит учитывать - влажность воздуха в Иркутске из-за Ангары, которая не замерзает в районе города. всегда выше, чем на соседних территориях.

Впрочем, слишком уж серьезно все это не повлияет. Погода на выходных в Иркутске для зимнего марта ожидается прекрасной.