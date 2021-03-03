Названы районы, где самое дорогое и самое дешевое жилье в Иркутске

В Иркутске снова дорожает жилье. В прошлом году был бум на покупку квартир: сказалась и льготная ипотека, и желание выгодно вложить деньги в экономически нестабильное время. Ажиотажный спрос вызвал скачок цен: по данным портала REALTY.IRK.RU, в 2020-м году \\"вторичка\\" в нашем городе подорожала на 22%, а новостройки - на 27%! И рост продолжается.- Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Иркутске за февраль выросла в среднем на 5% - до 83,42 тысяч рублей, - рассказали специалисты портала.Дороже всего квартиры в центре города - Октябрьском районе. Там за «квадрат» запросят в среднем 97,01 тысяч рублей! Ну а самые бюджетные варианты в Ленинском районе - 64,21 тысячи. Вот такой разбег, так что придется выбирать: сэкономить на покупке жилья или же раскошелиться, но жить ближе к работе.Подорожало жилье во всех районах, кроме Кировского: там квартиры упали в цене на 0,3%. Но все равно квадратный метр там обойдется недешево - в среднем в 93,02 тысячи рублей.- Цены на новостройки в Иркутске практически сравнялись со стоимостью готового жилья на вторичном рынке, - сообщается на портале. - Средняя стоимость «квадрата» от застройщиков в феврале выросла на 6% - до 83,22 тысячи рублей.И тут снова самый дорогой - Октябрьский район. Квартиры, в которых еще никто не жил, за месяц подскочили в цене аж на 15%! За квадрат в этом районе теперь придется отдать около 84,98 тысячи рублей. А вот в Кировском и Куйбышевском районах новостройки, наоборот, стали доступнее на 5% и 1,5% соответственно.Дешевле всего обзавестись новым семейным гнездышком тоже в Ленинском районе - 57,02 тысячи рублей за квадратный метр при условии, что дом будет сдан во втором полугодии 2021-го. А если хочется заселиться поскорее, то из введенных в эксплуатацию выгоднее всего варианты в Свердловском районе - в среднем 65 тысяч за квадрат.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСколько квадратов в Москве сможет купить житель Иркутска, продав квартиру в родном городеИркутянам доступно жилье большей площади в столице, чем жителям других сибирских городов (подробности)