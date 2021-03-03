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Недвижимость

Названы районы, где самое дорогое и самое дешевое жилье в Иркутске

В феврале квартиры на "вторичке" и в новостройках вновь подорожали
Любовь АРБАТСКАЯЛюбовь АРБАТСКАЯ
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