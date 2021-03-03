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ЗДОРОВЬЕ

«Передалось по наследству»: в Иркутске 2-летней девочке удалили шестые пальцы на ногах

После операции Сонечка снова ходит, бегает и прыгает, как все дети
Любовь АРБАТСКАЯ