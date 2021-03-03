«Передалось по наследству»: в Иркутске 2-летней девочке удалили шестые пальцы на ногах

- Во время беременности на УЗИ все было хорошо. София у нас первый и желанный ребенок, - рассказывает «КП»-Иркутск мама девочки, 26-летняя Анастасия Орлова. - О пороке - шестых пальцах на обеих ногах - мы узнали только после рождения дочки. Удивились, конечно, но шокированы не были. В нашей семье - не первый случай. Наследственность! Племянник мужа, например, тоже родился с такой особенностью, ему успешно удалили шестые пальчики. Поэтому я была спокойна, знала, сможем исправить.Единственное «но» - племяннику удалили шестые пальчики прямо в роддоме, а Орловым этого не предложили. А мешкать нельзя! Врачи предупреждали, надо поторопиться. И родители начали искать клинику, которая взялась бы за операцию. Ведь помимо этой особенности у Софии была вторая - не разгибались средние пальчики на руках. Поэтому хирургическое вмешательство требовалось комплексное, а это значительно осложняло дело. Пока вышли на нужных докторов, пока прошли необходимые обследования, Софийка уже пошла ножками.- Шестые пальчики совсем не мешали, - говорит мама. - Дочка ходила, бегала, прыгала, как все дети. Никаких проблем! И все-таки мы понимали, что операция нужна. Но только ее назначат, то дочка заболеет, то еще что-то произойдет как, например, пандемия, и в итоге Софии исполнилось уже 2 года.Пока София не попала в травмпункт. Девчушка носилась по квартире и сильно ударилась ножкой об кровать. Родители испугались и повезли дочку в Ивано-Матренинскую больницу. Доктора сделали рентген и предложили оставить кроху в стационаре. Но не из-за травмы, а из-за шести пальчиков на ногах и не разгибающихся пальцев на руках.- 10 февраля дочке всего за час прооперировали сразу обе руки и ноги, - говорит Анастасия Орлова. - Она все хорошо перенесла, и после ни разу не заплакала, не пожаловалась. Ей пришлось надеть лангетки (укороченные гипсовые повязки - Ред.). Я думала, она их будет снимать, но она умница! Успокоила сама себя, придумав, что на руках у нее - варежки, а на ногах - тапочки.Первые дни после удаления шестых пальчиков мама носила Софию на руках. Через шесть дней врачи отпустили ее домой. Девчушка - непоседа! Уже спустя три дня после выписки начала бегать, словно и не было никакой операции. А недавно ей сняли швы, все зажило.- Дочка за пару недель так привыкла к лангеткам, что теперь просит надеть их обратно. Тянет ручки и кричит: «Ма, бинт!», - смеется Анастасия. - Зато снова занимается любимыми делами: с удовольствием рисует, играет в куклы, строит «домики» из игрушек. В садик пока не ходит - сижу с ней в декрете.Семья искренне благодарна медикам за помощь.- Врачи и весь персонал отделения - очень открытые, душевные, отзывчивые люди, - улыбается мама Софии. - Огромное им спасибо! Желаем успешных операций, и чтобы больных деток было как можно меньше.КОМПЕТЕНТНОСовет родителям - не отчаиваться- Врожденными пороками развития верхней или нижней конечности называется любая деформация конечностей, с которой ребенок рождается, - комментирует врач-травматолог городской Ивано-Матренинской детской больницы Глеб Большаков, который и делал малышке операцию. - Иногда порок развития можно увидеть на УЗИ во время беременности, но чаще появление малыша с врожденной патологией становится неожиданностью для родителей. Почему ребенок рождается с деформацией конечностей, точно определить трудно. Общепризнанными считаются две причины: генетический синдром - когда генетическая информация с заложенной в ней «ошибкой» передается от одного из родителей ребенку. При этом у родителя или даже у нескольких поколений до этого «порочный» ген мог находиться в спящем состоянии, а у ребенка он стал «активным» и реализовал заложенную в нем информацию в виде порока развития. Вторая причина - спонтанные пороки развития, не связанные с наследственностью. «Ошибки» возникают в процессе формирования ребенка в утробе матери.Медики успокаивают, что родителям, чьи малыши родились с пороками рук или ног, отчаиваться не стоит - исправить сейчас можно все, полностью или хотя бы частично. Но к врачам лучше обращаться в первые месяцы после появления ребенка на свет.