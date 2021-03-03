4,5 миллиона за евродвушку в Березовом: продавцы пытаются сорвать куш даже за квартиру в пригороде Иркутска

Ажиотажный спрос на квартиры в Иркутске поутих, но пока не настолько, чтобы прекратился рост цен Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Снова растут цены на квартиры в Иркутске. Но ведь надеялись, что в 2021-м недвижимость начнет дешеветь?

- На рынке продолжается та же ситуация, что и в прошлом году, - комментирует риелтор Мила Труднева. - Те, кому действительно нужно продать жилье, допустим, чтобы переехать, готовы торговаться с реальным покупателем и уступить 100, а то и 200 тысяч. Остальные по-прежнему надеются сорвать куш и продать квартиру подороже, пользуясь подъемом цен. Даже в Березовом, где раньше квадраты были более доступными, теперь мелькают объявления - 4,5 миллиона за евродвушку! Для сравнения, за такую цену можно купить полноценную двухкомнатную квартиру в Академгородке, намного ближе к центру города.

Дорогих вариантов на сайтах объявлений предостаточно: вот, например, небольшая двушка в Луговом сейчас стоит 3,8 миллиона рублей, а более просторная, но все же из двух комнат и без изысканного ремонта на Синюшиной горе - 5 миллионов…

- Действительно, если в интернете висит объявление о продаже квартиры с заоблачным ценником, это вовсе не значит, что за ней выстроилась очередь, - говорит директор агентства недвижимости из Иркутска Ирина Лаврова. - Среди покупателей уже нет такого ажиотажа, как в прошлом году. А если вдобавок поднимутся ипотечные ставки, то спрос быстро начнет падать. Но сейчас он все еще достаточно высокий, поэтому и ценники не перестают расти. Пока речь не идет даже о стагнации. Вернется ли стоимость жилья на прежний, докоронавирусный уровень? Все возможно. В Иркутске было уже два крупных обвала стоимости квартир: в 2009 году они подешевели за два месяца, а в 2014-м - за год-полтора года. Сколько времени потребуется на этот раз, пока сложно спрогнозировать.

К слову, уже стала немного снижаться стоимость жилья в Кировском районе. Эксперты по недвижимости объясняют: так происходит потому, что у иркутян нет острой потребности жить именно в центре, раз в других районах достаточно развитая инфраструктура. К тому же, на этой территории много старых домов, и спрос на них небольшой.