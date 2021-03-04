Не успели доехать до больницы: сибирячка родила дочку на базе МЧС на Байкале

«Я доверилась, не зря же эти люди - спасатели»: сибирячка родила дочку на базе МЧС на Байкале. Фото: соцсети.

- Рожаю! - ночью 4 марта перебудила домочадцев 26-летняя сибирячка Ксения Климшина. Ее родители и муж переполошились: в маленьком поселке Порт Байкал, где они живут, есть только фельдшер, а акушерки нет, рожать надо ехать в Иркутск. А это не ближний свет - сначала надо добраться до Листвянки - пересечь по льду озеро, а оттуда до Иркутска, а это 70 километров…

По срокам, ребенок должен был появиться на свет в конце марта, поэтому готовиться к большому путешествию Ксения и не думала. Занималась в тот вечер домашними делами, отдыхала. А когда вдруг начались схватки, позвонила местному фельдшеру. Та срочно вызвала спасателей, ведь надо было как-то доставить девушку на «большую землю».

- Выезжаем! - мгновенно откликнулись на просьбу о помощи дежурные Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС. Их база находится в Николе, от которой до Листвянки буквально 5-10 минут на машине.

Ксению повезли через Байкал на базу спасателей на вездеходе. Фото: Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС.

Спасатели запрыгнули на вездеход и мигом пересекли озеро, чтобы забрать роженицу на базу в Николе. Доставили буквально за полчаса и собирались передать врачам скорой помощи. Но не тут-то было. Малышу не терпелось появиться на свет! Схватки и потуги начались с новой силой. «Принимаем роды здесь», - быстро решили спасатели и повели ее в медпункт.

- Мужчины - молодцы, не растерялись, - улыбается в разговоре с «КП» - Иркутск» Ксения Климшина. - Один из них быстренько усадил меня на диванчик, стал успокаивать, подсказывать, что делать. Пусть я была беременна не в первые (моему старшенькому сыну - два года), а все равно волновалась, меня било мелкой дрожью. Все-таки не думала, что ребенок «попросится» на свет так неожиданно, и что не в роддоме, как в первый раз, а в «полевых» условиях. Но в итоге я просто доверилась, ведь не зря же эти люди - спасатели! Я знала, что все будет хорошо.

И мужчины с такой ответственной миссией справились на отлично. Вовремя подоспели и медики скорой помощи. Работали слаженно. Всего час - и малышка появилась на свет! Крепенькая, весом 3750 граммов, ростом около 50 сантиметров. «У нас девочка!» - радостно закричали сотрудники МЧС.

Вовремя подоспели и врачи скорой помощи. Фото: Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС.

- Новорожденная девочка сразу закричала, задышала самостоятельно, - с улыбкой рассказывает один из «акушеров», спасатель-фельдшер медицинского пункта Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС Егор Шепель. - Осложнений не наблюдалось, мама чувствовала себя хорошо.

Медики и спасатели укутали малышку в специальный чистенький конверт. Не забыли и сделать несколько фотографий на память. Не каждый же день на базе МЧС рождаются дети! Теперь сами в шутку зовут себя отцами.

Один из тех самых "акушеров", старший спасатель дежурной смены Максим Кривошеев с новорожденной. Фото: Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС.

А затем бригада скорой отвезла маму с крохой в больницу Иркутск.

- Чувствуем себя с дочкой прекрасно! И врачи говорят, что мы здоровы, - восклицает Ксения Климшина. - Такая она у меня славная родилась. Мы уже выбрали ей красивое редкое имя - Стефания. Надеюсь, старший брат будет ее оберегать и защищать. А муж-то как рад! Приедет встречать нас на выписку. Я очень благодарна спасателям, что роды прошли легко, и с ними мне было совсем не страшно.