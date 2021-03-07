«Звонят с угрозами по 20 раз в день»: эксперты рассказали, что делать, если коллекторы выбивают из вас чужие долги

Эксперты рассказали, что делать, если коллекторы выбивают из вас чужие долги Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Общаться с коллекторами - не самое приятное занятие, а особенно, если с вас требуют чужой долг. Такие случаи, увы, в Иркутской области - не редкость.

- Купила новую сим-карту и на нее сразу посыпались звонки с незнакомых номеров с угрозами: «Верни деньги по-хорошему!» А я этих денег в глаза не видела, - откровенничает сибирячка Юлия*. - Оказалось, что кредитов набрал предыдущий владелец номера. Кое-как втолковала, что знать не знаю должника.

Юлии, считай, повезло - объясниться с коллекторами удается не всем. Иногда вышибалы продолжают звонить с угрозами по 20 раз в день, и приходится снова менять номер.

А иркутянку Алену* приняли за должницу по другой причине. Коллега, оформляя кредит, оставила ее номер телефона для связи, не спросив разрешения. В итоге чужой долг начали выбивать с нее, даже не слушая объяснений, что она - не заемщик.

- Три месяца я терпела бесконечные звонки, чуть до нервного срыва не дошло, - рассказывает Алена «КП»-Иркутск. - Подала заявление в банк, где занимала коллега. И только тогда звонки прекратились.

* - имена героев публикации изменены.

КОМПЕТЕНТНО

Начальник отдела ведения госреестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФФСП по Иркутской области Римма Подкорытова:

«Обращайтесь к приставам или в Центробанк»

- Коллекторское агентство может взаимодействовать с третьим лицом только в случае, если этот человек не выразил свое несогласие - письменно или устно, по телефону. Поэтому для начала нужно попытаться объяснить коллекторам, что вы - не тот, кого они ищут. Если на словах договориться не удалось, напишите заявление об отказе на взаимодействие и направьте в эту организацию. Если коллекторы не представились (а так происходит часто), во время разговора нужно попытаться выяснить, из какого они агентства, чтобы знать, куда обращаться. Если договориться не удалось, стоит писать жалобу: на банки и микрофинансовые организации - в Центробанк, а на коллекторские агентства - в службу судебных приставов. При этом важно предоставить доказательства того, что вас донимали: подойдет детализация звонков, записи телефонных разговоров, скриншоты смс-сообщений. Если нарушения действительно есть, то мы подадим в суд, и тогда коллекторское агентство могут оштрафовать.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Должники тоже вправе отказаться от общения с коллекторами

- Отказ от взаимодействия с коллекторами работает и в том случае, если человек действительно задолжал банку. Это предусмотрено на случай, когда «вышибалы» переходят границы, угрожают, донимают звонками и сообщениями. Банк в этом случае вправе взыскивать просрочку через суд, - пояснил кредитный юрист Игорь Льгов в эфире радио «Комсомольская правда» в Иркутске на 91,5 FМ.

КСТАТИ

Банк рассылает лже-уведомления от судебных приставов

- Один из банков в Иркутске сейчас грешит тем, что рассылает заемщикам уведомления якобы от судебных приставов: «В отношении вас имеется исполнительное производство о взыскании долга», - рассказывает Римма Подкорытова. - Звонят, запугивают, что собираются прийти к должнику домой и описать имущество. В таком случае тоже нужно обращаться в Центробанк.

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Куда жаловаться на «вышибал»

«Горячая линия» УФССП по Иркутской области: (3952) 214-593; 214-583; 214-388.

На банки и микрофинансовые организации, помимо в УФССП, можно пожаловаться в Сибирское ГУ Банка России: 8-800-300-30-00 (бесплатно по РФ), 8(383)217-63-06.

Если коллекторы применяют физическое насилие, угрожают, пытаются изъять или портят имущество, стоит обратиться в полицию:

«Горячая линия» ГУ МВД России по Иркутской области: (3952) 216-888.