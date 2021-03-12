Синоптики предупредили о штормовом ветре в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Почти всю эту рабочую неделю иркутяне радуются теплым весенним денькам. Воздух в городе прогрелся до +5, +6 градусов, а по области и вовсе до +14. Снег, которого в прошедшую зиму навалило будь здоров, начинает таять, и кажется, что еще несколько таких солнечных дней, и мы его уже не увидим вовсе. Но, откладывать теплую одежду в шкаф иркутянам все-же рано. Синоптики вновь предупреждают о скором ухудшении погоды.

- В ночь на воскресенье, 14 марта в южных районах области, в том числе и в Иркутске усилится ветер, - рассказывает «КП»-«Иркутск» замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – Порывы достигнут 22-27 м/с. На Байкале и вовсе до 35 м/с. Днем в воскресенье ветер не стихнет.

Но и это еще не все. Помимо штормового ветра, синоптики обещают, что в столице Приангарья вновь пойдет снег и серьезно похолодает. Нас ждут не самые комфортные для середины марта -14 градусов. По ночам столбик термометра опустится и вовсе до -20.

- Всю следующую неделю в Иркутске, даже днем прогнозируется минусовая температура, - заключает Юлия Янькова. - Так что придется ненадолго вновь утеплиться.