Проскакал по городу олень: как сбежавшее из зоопарка животное ловили в Ангарске. Фото: группа "Инцидент Иркутск"

- В весенний теплый день проскакал по городу олень. Так перефразировать строки из известной песни могли жители Ангарска, которые в пятничный день увидели на улицах города бегающего парнокопытного. Ангарский олень, конечно, не летел над гулкой мостовой, и не задевал рогами облака, а просто скакал по лужам недалеко от рынка, и похоже искал, чем бы поживиться.

- Гуляет, решил травки пощипать, а ее нет, - сочувствует один из прохожих, который снял похождения животного на камеру смартфона.

Как оказалось, умчал олень не из страны оленьей, а дал деру из местного зоопарка, сотрудники которого его вскоре и поймали. Уже известно, что натворить дел в городе, таких как, например, помять чью-то машину, зверь не успел.

- Пока сообщений о каких-либо повреждениях или происшествиях, связанных со сбежавшим животным, в дежурные части не поступало, - прокомментировали "КП"-"Иркутск" в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Оленя уже вернули обратно в зоопарк.