Настоящую весну предсказала ежиха Дуся из зоосада в Иркутске

Ежиха Дуся проснулась этой весной немного раньше обычного Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Если уж ежик проснулся, то зиме больше точно не бывать - весна ее победила! Если верить народным приметам, то можно сделать вывод, что морозов в Иркутске больше не ждем. Такие оптимистические вести принесла ежиха Дуся - обитательница Иркутского зоосада. Причем из спячки Дуся вышла даже раньше срока, значит, весна в городе ранняя.

- Вообще ежики, которые живут в лесу, просыпаются обычно в конце марта-начале апреля, - рассказывает "КП"-"Иркутск" сотрудница Иркутского зоосада Анастасия Стоцкая. - А тут вместе с Дусей вышел из спячки еще и ее друг - ежик Рэмбо. Так что можно считать, что весна полностью вступила в свои права.

Если уж ежик проснулся, то зиме больше точно не бывать - весна ее победила! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А вот еще одна обитательница зоосада, барсучиха Белла, этой весной нашла новых друзей и справила новоселье. По собственному желанию сменила один вольер на другой - перешла жить к трем лисятам. Разлучать их сотрудники зоосада не стали. Кстати, лисы уже успели научить Беллу совей главной забаве - делать из еды нычки.

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА