ДТП с трамваем в Иркутске 5 марта 2021: вагон с отказавшими тормозами протаранил 9 машин

ДТП с трамваем в Иркутске 5 марта 2021: повреждено 9 машин. Фото: @dtp38rus

ДТП с трамваем в Иркутске 5 марта 2021 произошло утром в районе железнодорожного вокзала. Трамвай, следовавший по маршруту №1, протаранил, как выяснилось, 9 автомобилей, хотя ранее звучала цифра 6. Легковые автомобили от столкновения разлетелись в разные стороны, одну из машин отбросило на тротуар, перед одной из иномарок всмятку, вмятины есть и на самом вагоне.

Как сообщили в мэрии города, в момент столкновения в трамвае пассажиров не было, а ДТП случилось из-за отказа у вагона тормозов. Как произошло ДТП с трамваем в Иркутске 5 марта 2021 рассказали полицейские. Благодаря им, стал известен ответ на один из вопросов, который возникает первым: почему в час пик вагон был пустым? Оказалось, вагоновожатый заметил неисправность трамвая до момента ДТП, высадил всех пассажиров, доехал до Студгородка и уже направился в депо.

- На спуске у него начали отказывать тормоза, в районе остановки «Кинотеатр Чайка», он повредил два автомобиля, поехал к ж/д вокзалу, где было скопление транспортных средств, - пояснили в МВД Приангарья. – Там вагон врезался еще в несколько машин, всего на данный момент число поврежденных авто – девять.

ДТП с трамваем произошло у ж/д вокзала. Фото: @dtp38rus

На месте ДТП работают сотрудники полиции, опрашивают очевидцев, составляют схему аварии, выясняют наличие записей с камер видеонаблюдения. Опрашивают и вагоновожатого. По словам полицейских, стаж вождения у специалиста более 20 лет.

Информация по пострадавшим в ДТП с трамваем в Иркутске 5 марта 2021 уточняется, сотрудники администрации города пока сообщили, что помощь потребовалась одному человеку.

- По факту случившегося будет проведена проверка: у трамваев несколько видов торможения, Почему не сработал ни один, необходимо выяснить специалистам, - отметили в администрации города Иркутска.

Машины от удара разлетелись в разные стороны. Фото: @dtp38rus

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