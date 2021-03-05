Цирковая львица почти год прожила в гараже частного дома в Иркутской области.

Занесенный снегом гараж возле обычного частного дома в городке Тулун в Иркутской области. Оттуда доносится грозный рык льва - ни с чем не спутаешь! И это на самом деле он. Вернее, она. Львицу Сури держали здесь в тесной клетке, в холоде и голоде больше полугода. Еще в июле 2020, когда жители городка начали бить тревогу по поводу судьбы экзотической кошки, которая обитала тогда в собачьей будке, ее увезли и спрятали подальше. В том, как удавалось скрытно содержать животное, теперь придется разбираться полиции и прокуратуре региона.

-Сама же трехлетняя львица, которая здорового натерпелась за прошедший год, временно поселится у нас, в питомнике, - рассказал "КП"-Иркутск владелец питомника "К-9" Вячеслав Славин. -Так сказать, на передержку. Или, говоря официальным языком, "на ответственное хранение", пока будет решаться ее судьба. Нас об этом попросили в прокуратуре, потому что есть условия.

Первым делом Сури осмотрит ветеринар. Сразу будет назначен рацион для истощенной львицы, необходимые лекарства.

-Раньше эта львица принадлежала цирку-шапито, - продолжает Вячеслав Славин. -Во время пандемии эти цирки прекратили свои выступления, а сейчас они и вовсе под запретом.

Дрессировщик забрал молодую львицу к себе в Тулун, в надежде "на лучшие времена". Но содержание такого животного требует условий и серьезных расходов. Достаточно сказать, что одного мяса уходит до 10 килограммов в день. Понятно, что Сури держали "в черном теле". Но сейчас о ней есть кому позаботиться. В питомнике уже живут три льва. А где трое - там и четверо. Но все же...

-Мы надеемся, что какая-то из иркутских фирм или кто-то из жителей города возьмет шефство над львицей, - говорит Вячеслав Славин. - Ведь нашей царице зверей сейчас нужна серьезная помощь и реабилитация.

В благородстве сибиряков можно не сомневаться. Обязательно помогут и поддержат, как помогали животным во время пандемии. Самое главное - Сури спасли и ее теперь ждет новая, счастливая жизнь.